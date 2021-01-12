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WhatsApp hakkında inceleme başlatıldı

12.01.2021 13:52 | Son Güncelleme:
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WhatsApp hakkında inceleme başlatıldı

WhatsApp, Türkiye'de tartışılan değişikliğin mesajların gizliliğini etkilemeyeceği açıklarken Kişisel Verileri Koruma Kurulu ise WhatsApp hakkında inceleme başlattığını duyurdu.

Kısa mesajlaşma servisi WhatsApp'ın gizlilik ayarlarında yapılan değişiklikle ilgili olarak Kişisel Verileri Koruma Kurulu, WhatsApp hakkında inceleme başlattığını açıkladı. WhatsApp'ın kullanıcıların bilgilerini üçüncü taraflarla paylaşılacağına dair kullanıcılarına gönderdiği bilgilendirmeye dikkat çeken Kurul'un, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu'nun 15'inci maddesi uyarınca WhatsApp uygulaması hakkında yurt dışına veri aktarımı ve temel ilkeler yönünden resen inceleme başlattığı bildirildi.

Kurul, süreci takip ederek 8 Şubat 2021'de konuyu yeniden değerlendireceğine de dikkat çekti.

WhatsApp'tan açıklama

WhatsApp ise Twitter hesabından yaptığı açıklamada yapılan değişikliğin mesajların gizliliğini etkilemediğini belirterek "Bazı söylentilere değinmek ve yüzde 100 net olmak istiyoruz. Özel mesajlarınızı uçtan uca şifreleme ile koruyoruz. Gizlilik politikasındaki güncelleme, arkadaşlarınız veya ailenizle olan mesajlarınızın gizliliğini etkilemez" ifadelerini kullandı.

Açıklamasında tartışmalarla birlikte WhatsApp'ın güvenliğiyle ilgili bazı soruları yanıtlamak istediklerini vurgulayan şirket, "WhatsApp ve Facebook özel mesajlarınızı göremez ya da aramalarınızı duyamaz. Ne WhatsApp ne de Facebook mesajlarınızı okur. Paylaştığınız her şey aranızda kalır. WhatsApp grupları da gizli kalır. Ne paylaşırsanız paylaşın, aranızda kalır. Bunun nedeni, kişisel mesajlarınızın uçtan uca şifreleme ile korunmasıdır. Bu güvenliği asla zayıflatmayacağız" bilgilerinin yer aldığı bir şema paylaştı.

Rekabet Kurulu da soruşturma başlatmıştı

Rekabet Kurulu da WhatsApp hakkında resen soruşturma başlatılmış ve WhatsApp verilerinin paylaşılması zorunluluğunu da durdurmuştu. Rekabet Kurulu'ndan dün yapılan açıklamada, WhatsApp kullanıcılarına getirilen zorunlulukla ilgili olarak 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'un 6'ıncı maddesinin ihlal edip edilmediğinin tespiti amacıyla resen soruşturma açıldığını duyurmuştu.

WhatsApp kullanıcılarından ne istemişti?

WhatsApp, 8 Şubat tarihine kadar kullanıcılarından Avrupa Birliği ülkelerinden farklı olarak Türkiye dahil birçok ülkede Facebook ve bağlı kuruluşlarının telefon numaraları ve konumları da dahil olmak üzere kullanıcı verilerini toplamasına izin vermelerini istemişti.

DW/HS,SSB

© Deutsche Welle Türkçe

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