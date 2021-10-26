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WhatsApp hangi telefonlarda artık kullanılmayacak? İşte o telefon modelleri!

26.10.2021 15:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dünya çapında en çok kullanılan, hemen hemen akıllı telefonu olan herkesin telefonunda yüklü olan programlardan biri olan WhatsApp'tan kötü haber geldi. Belirtilen telefon modelleri için güncelleme desteği kısa zaman sonra sona erecek. iPhone, Samsung, LG'nin bazı modellerinde WhatsApp kullanılmayacak.

WhatsApp hangi telefonlarda artık kullanılmayacak? İşte o telefon modelleri!

WhatsApp'tan kullanıcılarını üzecek haber geldi. Dünyanın en popüler uygulamalarından biri olan WhatsApp'ı kullanamayacak telefon modelleri açıklandı. Belirtilen modeller için güncelleme desteğinin 1 Kasım tarihinden itibaren kesileceği ifade edildi. İşte merak edilenler...

WHATSAPP HANGİ TELEFONLARDA ARTIK KULLANILMAYACAK?

WhatsApp eski ve artık güncelleme almayan telefonlara olan desteğini kesecek. Onlarca telefon modeli 1 Kasım'dan itibaren WhatsApp'ı çalıştırmayacak. Güncelleme desteği konusunda kullanıcılarını en çok destekleyen şirketlerin başında gelen Apple, eski telefonlarından desteği çekiyor. iPhone 5 serisi için güncelleme sunulması yıllar önce kesilmişti. Şimdilerde ise belirli telefonlar WhatsApp'ı kullanamayacak.

Whatsapp hangi telefonlarda artık kullanılmayacak? İşte o telefon modelleri!

İşte o telefonlar:

Apple (iOS güncellemesi yapmadıysanız WhatsApp'ı kullanamazsınız. iOS 10 ve üstü sürümleri kullanabilir)

iPhone SE;

iPhone 6S;

iPhone 6S Plus.

iPhone 4 (Not bu model için geçerli değildir)

Samsung

Galaxy Trend Lite;

Galaxy Trend II;

Galaxy SII;

Galaxy S3 mini;

Galaxy Xcover 2;

Galaxy Core;

Galaxy Ace 2.

LG

Lucid 2;

Optimus F7;

Optimus F5;

Optimus L3 II Dual;

Optimus F5;

Optimus L5;

Best L5 2

Optimus L5 Dual;

Optimus L3 II;

Optimus L7;

Optimus L7 II Dual;

Optimus L7 II;

Optimus F6 Enact;

Optimus L4 II Dual;

Optimus F3;

Optimus L4 II;

Best L2 2;

Optimus Nitro HD и 4X HD;

Optimus F3Q.

ZTE

Grand S Flex;

V956;

Grand X Quad V987;

Large Memo.

Huawei

Ascend G740;

Ascend Mate;

Ascend D Quad XL;

Ascend D1 Quad XL;

Ascend P1 S;

Ascend D2.

Sony

Sony Xperia Miro;

Sony Xperia Neo L;

Xperia Arc S.

Diğer

Alcatel One Touch Evo 7;

Archos 53 Platinum;

HTC Desire 500;

Caterpillar Cat B15;

Wiko Cink Five;

Wiko Darknight;

Lenovo A820;

UMi X2;

Faea F1;

THL W8

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Anahtar Kelimeler:
whatsapp Apple
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