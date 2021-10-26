Whatsapp hangi telefonlarda artık kullanılmayacak? İşte o telefon modelleri!

WhatsApp'tan kullanıcılarını üzecek haber geldi. Dünyanın en popüler uygulamalarından biri olan WhatsApp'ı kullanamayacak telefon modelleri açıklandı. Belirtilen modeller için güncelleme desteğinin 1 Kasım tarihinden itibaren kesileceği ifade edildi. İşte merak edilenler...

WHATSAPP HANGİ TELEFONLARDA ARTIK KULLANILMAYACAK?

WhatsApp eski ve artık güncelleme almayan telefonlara olan desteğini kesecek. Onlarca telefon modeli 1 Kasım'dan itibaren WhatsApp'ı çalıştırmayacak. Güncelleme desteği konusunda kullanıcılarını en çok destekleyen şirketlerin başında gelen Apple, eski telefonlarından desteği çekiyor. iPhone 5 serisi için güncelleme sunulması yıllar önce kesilmişti. Şimdilerde ise belirli telefonlar WhatsApp'ı kullanamayacak.

İşte o telefonlar:

Apple (iOS güncellemesi yapmadıysanız WhatsApp'ı kullanamazsınız. iOS 10 ve üstü sürümleri kullanabilir)

iPhone SE;

iPhone 6S;

iPhone 6S Plus.

iPhone 4 (Not bu model için geçerli değildir)

Samsung

Galaxy Trend Lite;

Galaxy Trend II;

Galaxy SII;

Galaxy S3 mini;

Galaxy Xcover 2;

Galaxy Core;

Galaxy Ace 2.

LG

Lucid 2;

Optimus F7;

Optimus F5;

Optimus L3 II Dual;

Optimus F5;

Optimus L5;

Best L5 2

Optimus L5 Dual;

Optimus L3 II;

Optimus L7;

Optimus L7 II Dual;

Optimus L7 II;

Optimus F6 Enact;

Optimus L4 II Dual;

Optimus F3;

Optimus L4 II;

Best L2 2;

Optimus Nitro HD и 4X HD;

Optimus F3Q.

ZTE

Grand S Flex;

V956;

Grand X Quad V987;

Large Memo.

Huawei

Ascend G740;

Ascend Mate;

Ascend D Quad XL;

Ascend D1 Quad XL;

Ascend P1 S;

Ascend D2.

Sony

Sony Xperia Miro;

Sony Xperia Neo L;

Xperia Arc S.

Diğer

Alcatel One Touch Evo 7;

Archos 53 Platinum;

HTC Desire 500;

Caterpillar Cat B15;

Wiko Cink Five;

Wiko Darknight;

Lenovo A820;

UMi X2;

Faea F1;

THL W8

