WhatsApp artık bazı telefonlarda çalışmayacak. Popüler anlık mesajlaşma uygulaması yeni sürümü artık bazı cihazlarla uyumsuz olmaya başladı. Konuya ilişkin yazılı açıklama yapıldı. Peki WhatsApp hangi telefonlarda çalışmayacak? WhatsApp hangi tarihten itibaren, hangi cihazlarda çalışmayacak? İşte detaylar...
WhatsApp resmi sayfasından yapılan açıklama ile nisan ayı itibarıyla artık WhatsApp'ın yeni sürümlerinin desteklenmeyeceği işletim sistemleri duyuruldu.
WhatsApp'tan yapılan açıklamaya göre;
Android Ice Cream Sandwich işletim sistemiyle çalışan cep telefonları
Android 4.1 ve daha düşük işletim sistemine sahip cihazlar
iOS 10 veya daha düşük işletim sistemiyle çalışan cihazlar artık WhatsApp kullanamayacak.
Android'in Apple Pie, Banan Bread, Cupcake 1.5, Donut 1.6, Eclair 2.0, Froyo 2.2, Gingerbread 2.3, Honeycomb 3.0 ve Ice Cream Sandwich 4.0 sürümlerini kullananlar WhatsApp'a elveda diyecek.
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