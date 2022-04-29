WhatsApp artık bazı telefonlarda çalışmayacak. Popüler anlık mesajlaşma uygulaması yeni sürümü artık bazı cihazlarla uyumsuz olmaya başladı. Konuya ilişkin yazılı açıklama yapıldı. Peki WhatsApp hangi telefonlarda çalışmayacak? WhatsApp hangi tarihten itibaren, hangi cihazlarda çalışmayacak? İşte detaylar...

WHASTSAPP HANGİ TELEFONLARDA ÇALIŞMAYACAK?

WhatsApp resmi sayfasından yapılan açıklama ile nisan ayı itibarıyla artık WhatsApp'ın yeni sürümlerinin desteklenmeyeceği işletim sistemleri duyuruldu.

WhatsApp'tan yapılan açıklamaya göre;

Android Ice Cream Sandwich işletim sistemiyle çalışan cep telefonları

Android 4.1 ve daha düşük işletim sistemine sahip cihazlar

iOS 10 veya daha düşük işletim sistemiyle çalışan cihazlar artık WhatsApp kullanamayacak.

WHATSAPP HANGİ TARİHTEN İTİBAREN, HANGİ CİHAZLARDA ÇALIŞMAYACAK?

Android'in Apple Pie, Banan Bread, Cupcake 1.5, Donut 1.6, Eclair 2.0, Froyo 2.2, Gingerbread 2.3, Honeycomb 3.0 ve Ice Cream Sandwich 4.0 sürümlerini kullananlar WhatsApp'a elveda diyecek.

