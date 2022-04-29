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WhatsApp hangi telefonlarda çalışmayacak? WhatsApp hangi tarihten itibaren, hangi cihazlarda çalışmayacak?

29.04.2022 08:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

WhatsApp hangi telefonlarda çalışmayacak? sorusunun yanıtı sosyal medyada yapılan paylaşımlar ile basında yer alan haberlerin ardından merak konusu oldu. Kullanıcılar bunun üzerine, "WhatsApp hangi telefonlarda çalışmayacak?", "WhatsApp hangi tarihten itibaren, hangi cihazlarda çalışmayacak?" sorularının yanıtını araştırmaya başladı. İşte konuya ilişkin detaylar...

WhatsApp hangi telefonlarda çalışmayacak? WhatsApp hangi tarihten itibaren, hangi cihazlarda çalışmayacak?

WhatsApp artık bazı telefonlarda çalışmayacak. Popüler anlık mesajlaşma uygulaması yeni sürümü artık bazı cihazlarla uyumsuz olmaya başladı. Konuya ilişkin yazılı açıklama yapıldı. Peki WhatsApp hangi telefonlarda çalışmayacak? WhatsApp hangi tarihten itibaren, hangi cihazlarda çalışmayacak? İşte detaylar...

WHASTSAPP HANGİ TELEFONLARDA ÇALIŞMAYACAK?

WhatsApp resmi sayfasından yapılan açıklama ile nisan ayı itibarıyla artık WhatsApp'ın yeni sürümlerinin desteklenmeyeceği işletim sistemleri duyuruldu.

WhatsApp'tan yapılan açıklamaya göre;

Android Ice Cream Sandwich işletim sistemiyle çalışan cep telefonları
Android 4.1 ve daha düşük işletim sistemine sahip cihazlar
iOS 10 veya daha düşük işletim sistemiyle çalışan cihazlar artık WhatsApp kullanamayacak.

WHATSAPP HANGİ TARİHTEN İTİBAREN, HANGİ CİHAZLARDA ÇALIŞMAYACAK?

Android'in Apple Pie, Banan Bread, Cupcake 1.5, Donut 1.6, Eclair 2.0, Froyo 2.2, Gingerbread 2.3, Honeycomb 3.0 ve Ice Cream Sandwich 4.0 sürümlerini kullananlar WhatsApp'a elveda diyecek.

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