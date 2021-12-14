WhatsApp harekete geçti: Herkes göremeyecek!

WhatsApp, iOS ve Android kullanıcıları için yeni özellikler geliştirmeye devam ediyor. Kullanıcıların WhatsApp'tan daha kolay ve işlevsel bir şekilde mesajlaşabilmesi için çalışan Meta çatısı altındaki platform, bildiğiniz üzere uzun bir zamandır son görülme özelliği sunuyor. Böylece, sohbet etmek istediğiniz kişilerin en son ne zaman WhatsApp'ta aktif olduğunu görebiliyor, buna göre mesaj gönderip göndermemeye karar verebiliyorsunuz. WhatsApp son görülmenizi gizlemeniz için bazı yollar sunsa da artık yeni bir adım atıyor.

WHATSAPP'TAN SON GÖRÜLME ADIMI

WhatsApp, "son görülme" durumunuzu uygulamada tanımadığınız veya sohbet etmediğiniz kişilerden gizleyen yeni bir gizlilik önlemi sunuyor. Aslında var olan bir seçeneği varsayılan hale getiriyor da diyebiliriz.

Daha önce, WhatsApp son görülmeyi varsayılan olarak "Herkes"e ayarlıyor ve WhatsApp'taki herkesin son görülme durumunuzu görmesine izin veriyordu. WhatsApp'ın attığı yeni adım ile birlikte, son görülmenizin görünürlüğü platforma eklediğiniz kişilerle sınırlandırılıyor ve son görülmeniz varsayılan olarak "Kişilerim"e ayarlanıyor. Böylece yalnızca kişileriniz ve sohbet ettiğiniz kişiler durumunuzu görebiliyor. Bunlar dışında kalan herkesin görmesi engelleniyor.

BAŞKA BİR ÖZELLİK DE TEST EDİLİYOR

WhatsApp'ın son görülme durumu için planladığı tek değişiklik bu değil. Kasım ayında, mesajlaşma uygulamasının, kullanıcıların durumlarını belirli kişilerden gizlemelerine olanak tanıyan "Kişilerim Hariç ..." adlı bir seçeneği test etmeye başladığı tespit edilmişti.

WHATSAPP'TAN SÜRELİ MESAJLAR'A YENİ SEÇENEKLER

WhatsApp süreli mesajlardaki 7 gün kuralını da değiştirmiş ve 24 saat ve 90 gün gibi iki yeni süreli mesaj seçeneği eklediğini duyurmuştu.



