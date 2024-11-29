WhatsApp hesabı nasıl açılır? WhatsApp’a nasıl kayıt olunur? WhatsApp hesap açma şartları

Dünya genelinde gerek sağladığı avantajlarla gerekse bünyesinde barındırdığı özellikleriyle öne çıkan çeşitli uygulamalar mevcuttur. Bu uygulamalardan biri anlık sohbet etme imkânı tanıyan WhatsApp uygulamasıdır. Bu uygulama yaygın olarak mobil cihazlarda kullanılır. Ancak masaüstü bilgisayar ya da tablet gibi diğer cihazlarda da kullanım fırsatı bulunmaktadır. Akıllı cep telefonlarında ilk defa bu uygulamayı kullanacak olanların ilk önce hesap açma işlemlerini yapması gerekmektedir.
Kayıt olma işlemlerinde kişilere bazı seçenekler sunulmaktadır. Bu seçeneklerden ilki SMS yolu ile kayıt olmaktır. Bunun için kayıt aşamasında cep telefonu numaranızı girmeniz, ardından yaşadığınız ülkeyi seçmeniz gerekmektedir. SMS kodu ile işleminizi tamamlamak için girdiğiniz cep telefonu numaranıza 6 haneden oluşan bir kod gelmektedir. Bu kodu istenilen alana girdikten sonra kayıt işlemi tamamlanmaktadır.
Bir diğer kayıt olma yöntemi ise arama ile yapılan yöntemdir. Arama ile yapılan kayıt işleminde WhatsApp uygulaması tarafından sesli bir arama ya da cevapsız bir arama yapılmaktadır. Cevapsız aramada arama reddedilmiş olarak gözükürken sesli aramada ise kullanıcı yanıt verir ve kullanıcıya arama sonrası bir kod gelmektedir. Bu kodu yazılması gereken alana girdikten sonra kayıt işlemi başarılı bir şekilde tamamlanmış olacaktır.
WhatsApp uygulaması akıllı cep telefonlarında, bilgisayarlarda, tablet gibi cihazlarda kolay bir şekilde kullanılan uygulamalardan biridir. Bu uygulamayı ilk defa kullanacak olan kişilerin öncelikle uygulamayı seçtikleri mobil cihaza indirmeleri gerekir. Hesap açma işlemleri iOS ve Android mobil cihazlarda farklı olarak yapılmaktadır. Android’de WhatsApp hesabı açma işlemini gerçekleştirmek isteyenlerin uygulaması gereken adımlar şöyledir:
iOS’ta WhatsApp hesabı açma işlemini gerçekleştirmek isteyenlerin uygulaması gereken adımlar ise şu şekildedir:
İnsanların WhatsApp uygulamasını kullanabilmesi için öncesinde kayıt olma işlemlerini gerçekleştirmeleri gerekir. Uygulamayı cihaza indirip yükledikten sonraki aşama kayıt aşaması olarak bilinmektedir. Kayıt işlemi esnasında hesap açma işlemleri de birlikte yapılmaktadır. WhatsApp uygulamasında hesap açabilmek için bazı koşulların yerine getirilmiş olması önemlidir. Bu bağlamda WhatsApp hesap açma şartları genel olarak şöyledir: