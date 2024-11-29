WhatsApp hesabı nasıl açılır? WhatsApp’a nasıl kayıt olunur? WhatsApp hesap açma şartları

Dünya genelinde gerek sağladığı avantajlarla gerekse bünyesinde barındırdığı özellikleriyle öne çıkan çeşitli uygulamalar mevcuttur. Bu uygulamalardan biri anlık sohbet etme imkânı tanıyan WhatsApp uygulamasıdır. Bu uygulama yaygın olarak mobil cihazlarda kullanılır. Ancak masaüstü bilgisayar ya da tablet gibi diğer cihazlarda da kullanım fırsatı bulunmaktadır. Akıllı cep telefonlarında ilk defa bu uygulamayı kullanacak olanların ilk önce hesap açma işlemlerini yapması gerekmektedir.

WhatsApp’a nasıl kayıt olunur?

Kayıt olma işlemlerinde kişilere bazı seçenekler sunulmaktadır. Bu seçeneklerden ilki SMS yolu ile kayıt olmaktır. Bunun için kayıt aşamasında cep telefonu numaranızı girmeniz, ardından yaşadığınız ülkeyi seçmeniz gerekmektedir. SMS kodu ile işleminizi tamamlamak için girdiğiniz cep telefonu numaranıza 6 haneden oluşan bir kod gelmektedir. Bu kodu istenilen alana girdikten sonra kayıt işlemi tamamlanmaktadır.

Bir diğer kayıt olma yöntemi ise arama ile yapılan yöntemdir. Arama ile yapılan kayıt işleminde WhatsApp uygulaması tarafından sesli bir arama ya da cevapsız bir arama yapılmaktadır. Cevapsız aramada arama reddedilmiş olarak gözükürken sesli aramada ise kullanıcı yanıt verir ve kullanıcıya arama sonrası bir kod gelmektedir. Bu kodu yazılması gereken alana girdikten sonra kayıt işlemi başarılı bir şekilde tamamlanmış olacaktır.

WhatsApp hesabı nasıl açılır?

WhatsApp uygulaması akıllı cep telefonlarında, bilgisayarlarda, tablet gibi cihazlarda kolay bir şekilde kullanılan uygulamalardan biridir. Bu uygulamayı ilk defa kullanacak olan kişilerin öncelikle uygulamayı seçtikleri mobil cihaza indirmeleri gerekir. Hesap açma işlemleri iOS ve Android mobil cihazlarda farklı olarak yapılmaktadır. Android’de WhatsApp hesabı açma işlemini gerçekleştirmek isteyenlerin uygulaması gereken adımlar şöyledir:

İlk önce “Google Play Store” uygulamasına giriş yaparak, WhatsApp’ı aratınız.

WhatsApp uygulamasını bulduktan sonra mobil cihazınıza indirmek için “Yükle” kısmına tıklayınız.

Yükleme işlemi tamamlandıktan sonra karşınıza “Hizmet Koşulları” çıkacaktır. Bu kısmı detaylı bir şekilde okuyup ardından onaylayınız.

Sonrasında “Devam Et” butonuna basınız. Karşınıza ülke seçimi çıkacaktır. Ülke seçiminde bulunduğunuz ülke hangisiyle listeden onu bulup seçiniz.

Son olarak cep telefonu numarası istenilen bölüme numaranızı yazınız. Mobil cihazınıza bir kod gelecektir. Bu kodu ilgili alana giriniz.

Hesap açma işlemi bittikten sonra profilinizi oluşturabilirsiniz.

iOS’ta WhatsApp hesabı açma işlemini gerçekleştirmek isteyenlerin uygulaması gereken adımlar ise şu şekildedir:

Öncelikli olarak mobil cihazınızdan iOS işletim sistemi cihazlara özel kullanılan “Apple Store” uygulamasına giriniz.

Uygulama içerisinden WhatsApp’ı bulup mobil cihazınıza indiriniz.

Ardından uygulamayı açtığınızda karşınıza Hizmet Koşullarını içeren bir sözleşme gelecektir. Bu sözleşmeyi “Kabul Et” diyerek devam ediniz.

Sonrasında karşınıza ülke seçimi yapmanızı isteyen bir bölüm çıkacaktır. Buradan ülkeyi seçiniz. Türkiye’deyseniz, ülke kısmını “Türkiye” olarak seçebilirsiniz.

Ülke seçiminden sonra cep telefonu numaranızı girmeniz gereken bir pencere açılacaktır. Numaranızı yazıp, cihazınıza gelen doğrulama kodunu giriniz.

Tüm bu işlemlerden sonra WhatsApp hesabınız açılmış olacaktır.

WhatsApp hesap açma şartları nelerdir?

İnsanların WhatsApp uygulamasını kullanabilmesi için öncesinde kayıt olma işlemlerini gerçekleştirmeleri gerekir. Uygulamayı cihaza indirip yükledikten sonraki aşama kayıt aşaması olarak bilinmektedir. Kayıt işlemi esnasında hesap açma işlemleri de birlikte yapılmaktadır. WhatsApp uygulamasında hesap açabilmek için bazı koşulların yerine getirilmiş olması önemlidir. Bu bağlamda WhatsApp hesap açma şartları genel olarak şöyledir: