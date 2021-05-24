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WhatsApp hesabınız elden gidebilir! WhatsApp'ta gelen bu koda dikkat...

24.05.2021 15:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

WhatsApp kullanıcılarının çokça dikkat etmesi gereken pek çok konu bulunuyor. Özellikle uygulamalarda yaşanan güvenlik açıkları birçok hesabın hackerların eline geçmesine sebep olabiliyor. Son zamanlarda değiştirdiği gizlilik sözleşmesiyle adından sıklıkla bahsettiren WhatsApp uygulamasının kullanıcılarını yakından ilgilendiren önemli bir uyarı yapıldı. İşte WhatsApp'ta dikkat etmeniz gereken o kod...

WhatsApp hesabınız elden gidebilir! WhatsApp'ta gelen bu koda dikkat...

Uygulamalarda yaşanan güvenlik açıkları kullanıcı hesaplarının hackerların eline geçmesine neden olabilmekte. Hesapların güvenliği için WhatsApp uygulamasının kullanıcılarını yakından ilgilendiren önemli bir uyarı yapıldı. İşte WhatsApp'ta dikkat etmeniz gereken o kod...

WHATSAPP'TA O KODA DİKKAT! HESABINIZ ELDEN GİDEBİLİR...

Popüler mesajlaşma uygulamalarından WhatsApp siber suçluların ilk hedeflerinde yer alıyor. Geçmiş dönemde WhatsApp hesabınızı ele geçirmek için uğraşan zararlı yazılımlar ya da WhatsApp üstünden yayılmayı amaçlayan virüsler gibi pek çok haber gündeme gelmişti. Bilgisayar korsanları bu defa farklı bir yöntem peşine düştü ve bu yol ile popüler mesajlaşma uygulaması WhatsApp'ta hesabınızı kaybetmeniz mümkün.

İngiliz Express gazetesinde yer alan habere göre hacker'lar WhatsApp kullanıcılarına öncelikle bir mesaj gönderiyor. Mesajda ise 6 haneli bir kod yer alıyor. Atılan mesajda 'Merhaba, üzgünüm size yanlışlıkla 6 haneli bir kod gönderdim, bana kodu geri gönderebilir misiniz lütfen? Acil bir durum' ifadesi bulunuyor. Kullanıcılara bu mesaj ile beraber 'hesabınızı doğrulayın' bağlantısının da yer aldığı bir kısa mesaj da geliyor. Eğer bu kod WhatsApp üzerinden mesaj yazan numaraya gönderilir veya kısa mesajda yer alan bağlantıya tıklanır ise hacker'lar hesabınızı ele geçirebiliyor.

Hackerlar hesabınızı ele geçirdikten sonra bu mesajı sizin listenizde bulunan diğer kişilere de gönderiyor. Bu nedenle WhatsApp üzerinden yollanan kod, link gibi bağlantılara özellikle dikkat edilmesi gerekiyor. Facebook kullanıcılar için konuyla ilgili henüz resmi bir açıklamada bulunmadı.


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