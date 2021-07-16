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WhatsApp, Hindistan'da iki milyondan fazla hesabı engelledi

16.07.2021 11:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

WhatsApp, kural ihlali nedeniyle Mayıs ayında Hindistan'da iki milyondan fazla hesabın engellendiğini açıkladı. Bunların yüzde 95'inin, Hindistan'da mesajların kaç defa iletilebileceğine dair kuralların ihlal ettiği belirtildi.

WhatsApp, Hindistan'da iki milyondan fazla hesabı engelledi

WhatsApp, kural ihlali nedeniyle Mayıs ayında Hindistan'da iki milyondan fazla hesabın engellendiğini açıkladı.

Bunların yüzde 95'inin, Hindistan'da mesajların kaç defa iletilebileceğine dair kuralların ihlal ettiği belirtildi.

WhatsApp bu verileri, Hindistan'ın yeni tartışmalı teknoloji yasası kapsamındaki ilk aylık raporunda yayımladı.

Hindistan, 400 milyon dolayındaki kullanıcıyla WhatsApp'ın en büyük pazarlarından biri.

Facebook'un sahibi olduğu mesajlaşma uygulaması, başlıca odak noktalarının, Hindistan'da zararlı ya da istenmeyen mesajları toplu halde gönderen hesapların engellenmesi olduğunu bildirdi.

WhatsApp'ın ileri yapay zeka teknolojisiyle, dünya genelinde her ay yaklaşık sekiz milyon hesabı yasakladığı belirtiliyor.

Şirket, 15 Mayıs-15 Haziran arasında "yüksek ve anormal sayıda" mesaj gönderen iki milyon hesabın engellendiğini belirtti.

Whatsapp, Hindistan'da dezenformasyon ve sahte haberlerin yayıldığı platform olarak tartışmaların odağında.

Bu tür sahte haberler ve aldatmacalar saatler içinde on binlerce kullanıcıya ulaşıyor.

Bu şekilde dolaşan mesajlar ve videolar geçmişte şiddet olaylarına ve hatta ölümlere yol açmıştı.

WhatsApp kullanıcı şikayetlerine yanıt vermenin yanı sıra, kötüye kullanımı önlemek için kendi araçlarını da devreye soktuklarını belirtti.

Hindistan'da Şubat ayında gündeme gelen ve Mayıs'ta uygulanmaya başlanan yeni teknoloji yasası, sosyal medya ve video izleme platformlarındaki içeriklere düzenleme getiriyor. Yasa ifade özgürlüğü ve kullanıcı mahremiyeti alanlarında tartışma yarattı.

Karşıtları, yasanın güvenlik güçlerine geniş çapta içeriği internetten silme yetkisi verdiğinden şikayetçi. Ancak hükümet bu kurallarla internet üzerinden taciz ve dezenformasyonu önlemeyi amaçladıklarını iddia ediyor.

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Anahtar Kelimeler:
sosyal medya whatsapp Hindistan
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