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WhatsApp hırsızları bakın hangi yöntemi kullanıyor

06.01.2021 10:17 | Son Güncelleme:
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WhatsApp hırsızları bakın hangi yöntemi kullanıyor

Birçok kişinin canını yakan WhatsApp dolandırıcıları yine iş başında. Bu sefer kullandıkları yöntem gerçekten de akıl alır gibi değil.

Pandemi döneminde sayıları rekor kıran WhatsApp dolandırıcıları iş çevirmeye devam ediyor. Bu sefer kullandıkları yöntem diğerlerinden biraz daha farklı. Genel olarak kullanılan WhatsApp dolandırıcılık yöntemlerini az çok bilirsiniz. Mesela WhatsApp uygulamasından sizlere link gönderilir ve buna tıklamanız istenir.

Tıkladığınız link cihazınıza virüs bulaştırır ve böylece tüm bilgilerinize erişebilirler. Ayrıca daha başka sızma yöntemlerinin denendiği de biliniyor. Fakat bilgisayar korsanları bu defa yaşlı insanları hedef almış gibi görünüyor.

WHATSAPP KİLİDİNİZ KIRILDI DEYİP KORKUTUYORLAR

Yayınlanan bir tweet ile birlikte WhatsApp dolandırıcılarının foyası ortaya çıktı. Paylaşımda yaşlı insanlara WhatsApp kilidinin kırıldığı ile ilgili mesajlar gönderiliyor. Bu mesajların gerçek olduğunu ve WhatsApp mesajlarına eriştiklerini görenler korkuyor.

Kısa mesaj olarak gelen gönderiler hemen ardından gelen bir irtibat numarası ile son buluyor. Bu numarayı aramanız halinde probleminizin çözüleceği söyleniyor. Elbette numarayı aradığınızda dolandırılıyorsunuz ya da verilen linke tıkladığınızda cihazınızda yer alan bütün verileri dolandırıcıların eline veriyorsunuz.

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Teknoloji dünyasında yaşanan her gelişme aynı zamanda beraberinde güvenlik açıkları getiriyor. Bu nedenle özellikle yaşlı insanların ve teknolojiye uzak olan kişilerin bu konularda daha fazla uyarılması şart. Peki siz bu “WhatsApp dolandırıcılık yöntemi” ile ilgili ne düşünüyorsunuz? Hacker'lardan korunmak için sizce neler yapılabilir?

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