Whatsapp hizmeti artık bilgisayarda: Whatsapp Web

Whatsapp Messenger ve benzeri uygulamaları hayatın her alanında kullanmaktayız. Hatta bazı durumlar bizi Whatsapp Messenger kullanmayı zorunlu hale getirir. Özellikle evlerinde home office çalışanlar için hem telefonu hem de bilgisayarı takip etmek oldukça yorucu bir iş. Whatsapp kullanıcılarının istekleri doğrultusunda yeni bir kullanım imkanı sunarak Whatsapp Web karekod hizmetini ortaya çıkarır.

Whatsapp Web Nedir?

Hem bilgisayarını hem de telefonda Whatsapp Messenger hizmetini aynı anda kullanmak zorunda olan insanlar için bir kurtarıcı olan Whatsapp Web, bilgisayar üzerinden Whatsapp Messenger’a giriş yapmanıza olanak sağlar. Mesajlaşma, dosya alma ve gönderme gibi özellikleri içerisinde bulunduran Whatsapp Web, maalesef Whatsapp Messenger’ın tüm özelliklerini kullanmanıza imkan tanımaz. Bununla birlikte Whatsapp Web görüntülü konuşma özelliğini de içerisinde bulundurur.

Whatsapp Messenger uygulamasını bilgisayardan kullanmak isteyenler için bulunmaz bir nimet olan Whatsapp Web, kullanıcılar tarafından her geçen gün daha fazla ilgi görür. Whatsapp Web kullanabilmek için bilgisayarınızın Windows ya da Mac işletim sistemlerine sahip olması gerekir. Hatta yalnızca işletim sisteminizin de uyumlu olması yetmez, Windows işletim sistemi sürümünüzün 8 ve üzeri Mac işletim sisteminizin ise 10.10 ve üzeri olması gerekir.