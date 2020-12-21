Whatsapp hizmeti artık bilgisayarda: Whatsapp Web

Whatsapp Messenger ve benzeri uygulamaları hayatın her alanında kullanmaktayız. Hatta bazı durumlar bizi Whatsapp Messenger kullanmayı zorunlu hale getirir. Özellikle evlerinde home office çalışanlar için hem telefonu hem de bilgisayarı takip etmek oldukça yorucu bir iş. Whatsapp kullanıcılarının istekleri doğrultusunda yeni bir kullanım imkanı sunarak Whatsapp Web karekod hizmetini ortaya çıkarır.
Hem bilgisayarını hem de telefonda Whatsapp Messenger hizmetini aynı anda kullanmak zorunda olan insanlar için bir kurtarıcı olan Whatsapp Web, bilgisayar üzerinden Whatsapp Messenger’a giriş yapmanıza olanak sağlar. Mesajlaşma, dosya alma ve gönderme gibi özellikleri içerisinde bulunduran Whatsapp Web, maalesef Whatsapp Messenger’ın tüm özelliklerini kullanmanıza imkan tanımaz. Bununla birlikte Whatsapp Web görüntülü konuşma özelliğini de içerisinde bulundurur.
Whatsapp Messenger uygulamasını bilgisayardan kullanmak isteyenler için bulunmaz bir nimet olan Whatsapp Web, kullanıcılar tarafından her geçen gün daha fazla ilgi görür. Whatsapp Web kullanabilmek için bilgisayarınızın Windows ya da Mac işletim sistemlerine sahip olması gerekir. Hatta yalnızca işletim sisteminizin de uyumlu olması yetmez, Windows işletim sistemi sürümünüzün 8 ve üzeri Mac işletim sisteminizin ise 10.10 ve üzeri olması gerekir.
Whatsapp Web servisini kullanmak için hem bilgisayarınıza uygulamayı indirebilir hem de tarayıcı üzerinden herhangi bir uygulama indirmeden hizmetten yararlanabilirsiniz.
Tarayıcınıza “Whatsapp Web” yazarak önünüze gelen ilk sonuçtan Whatsapp Web’i hem indirebilir hem de tarayıcı üzerin erişim sağlayabilirsiniz. Whatsapp Web’i bilgisayarınıza indirirken bilgisayarınızın sürüm bilgisini destekleyip desteklemediğini kontrol edin. Whatsapp Web kullanımına izin vermeyen işletim sistemi kullanıyorsanız ya da Whatsapp Web kullanımı için bilgisayarınızın işletim sisteminin sürümü yetmiyorsa maalesef Whatsapp Web giriş yapamazsınız.
Whatsapp Web kullanabilmek için yeterli bir bilgisayarınız varsa geriye kalan adımlar oldukça basit. Whatsapp Web nasıl kullanılır gelin adım adım bakalım:
Diğer bir adıyla karekod olan QR kodu son birkaç yıldır karşımıza çıkar. Quick Response yani hızlı tepki kelimesinin baş harflerinden oluşur. QR kodunu en kolay şu şekilde anlatabiliriz:
Bir bilgisayarda herhangi bir internet sitesine girip, ayarlar bölümünden bir kısmı açmak istediğinizde yaklaşık 4-5 adımdan oluşan bu işlem bile uzun ve sıkıcı gelir. 20 adımdan oluşan işlemlerde ise bu daha uzun ve yorucu bir hal alır. QR kodu aslında bir bilgisayarın yerine getirmesi gereken komutları içerisinde barındıran, zamandan tasarruf etmenize olanak sağlayan bir sistemdir.
Telefonunuzdan Whatsapp Messenger uygulamasını açın. Ayarlar kısmına gelerek “Tüm bilgisayarlardan çık” seçeneğine tıklayın. Whatsapp, bağlı olduğu tüm bilgisayarlardan otomatik olarak çıkış yapar.
Whatsapp Web QR kodunu okutamıyorsanız altında yatan iki sebep olabilir: Bunlardan ilki telefonunuzun kamerasından kaynaklanan bir sorundur. Telefonunuzun kamerası arızalı ise ya da odaklama sorunu varsa QR kodunu algılayamaz. Diğer bir sorun ise kameranızın yeteri kadar kaliteli olmamasından kaynaklanır.
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