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Whatsapp hizmeti artık bilgisayarda: Whatsapp Web

21.12.2020 16:26 | Son Güncelleme:
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Whatsapp hizmeti artık bilgisayarda: Whatsapp Web

Akıllı telefon kullanıcılarının bir numaralı sosyal mesajlaşma uygulaması Whatsapp Messenger, kurulduğu ilk yıldan itibaren kullanımda bir ivme yakalamış durumda. Telefon uygulaması olan Whatsapp Messenger’a bilgisayar üzerinden de erişim mümkün. Whatsapp Web nedir sorusunun cevabı şimdi sizlerle…

Whatsapp Messenger ve benzeri uygulamaları hayatın her alanında kullanmaktayız. Hatta bazı durumlar bizi Whatsapp Messenger kullanmayı zorunlu hale getirir. Özellikle evlerinde home office çalışanlar için hem telefonu hem de bilgisayarı takip etmek oldukça yorucu bir iş. Whatsapp kullanıcılarının istekleri doğrultusunda yeni bir kullanım imkanı sunarak Whatsapp Web karekod hizmetini ortaya çıkarır.

Whatsapp Web Nedir?

Hem bilgisayarını hem de telefonda Whatsapp Messenger hizmetini aynı anda kullanmak zorunda olan insanlar için bir kurtarıcı olan Whatsapp Web, bilgisayar üzerinden Whatsapp Messenger’a giriş yapmanıza olanak sağlar. Mesajlaşma, dosya alma ve gönderme gibi özellikleri içerisinde bulunduran Whatsapp Web, maalesef Whatsapp Messenger’ın tüm özelliklerini kullanmanıza imkan tanımaz. Bununla birlikte Whatsapp Web görüntülü konuşma özelliğini de içerisinde bulundurur.

Whatsapp Messenger uygulamasını bilgisayardan kullanmak isteyenler için bulunmaz bir nimet olan Whatsapp Web, kullanıcılar tarafından her geçen gün daha fazla ilgi görür. Whatsapp Web kullanabilmek için bilgisayarınızın Windows ya da Mac işletim sistemlerine sahip olması gerekir. Hatta yalnızca işletim sisteminizin de uyumlu olması yetmez, Windows işletim sistemi sürümünüzün 8 ve üzeri Mac işletim sisteminizin ise 10.10 ve üzeri olması gerekir.

Whatsapp Web İndirilebilir mi?

Whatsapp Web servisini kullanmak için hem bilgisayarınıza uygulamayı indirebilir hem de tarayıcı üzerinden herhangi bir uygulama indirmeden hizmetten yararlanabilirsiniz.

Tarayıcınıza “Whatsapp Web” yazarak önünüze gelen ilk sonuçtan Whatsapp Web’i hem indirebilir hem de tarayıcı üzerin erişim sağlayabilirsiniz. Whatsapp Web’i bilgisayarınıza indirirken bilgisayarınızın sürüm bilgisini destekleyip desteklemediğini kontrol edin. Whatsapp Web kullanımına izin vermeyen işletim sistemi kullanıyorsanız ya da Whatsapp Web kullanımı için bilgisayarınızın işletim sisteminin sürümü yetmiyorsa maalesef Whatsapp Web giriş yapamazsınız.

Whatsapp Web Nasıl Kullanılır?

Whatsapp Web kullanabilmek için yeterli bir bilgisayarınız varsa geriye kalan adımlar oldukça basit. Whatsapp Web nasıl kullanılır gelin adım adım bakalım:

  • Whatsapp Web internet sitesine herhangi bir tarayıcı ile girin. Burada karşınıza giriş yapabileceğiniz bir bölüm çıkar ve ekranın sol tarafında Whatsapp Web kodu görünür. Kare şeklinde olan bu kodu, bilgisayarınız ile telefonunuz arasındaki senkronizasyon için kullanırsınız.
  • Telefonunuzdan Whatsapp Messenger’ uygulamasını açın. Ayarlar kısmına tıklayın. Android işletim sistemi kullanan telefonlarda ayarlar genellikle sağ üst tarafta, İos işletim sistemi kullanan telefonlarda ise sağ alt taraftadır.
  • Ayarlar bölümünde size Whatsapp ile ilgili birçok ayar seçeneği sunulur. Burada bizi ilgilendiren kısım Whatsapp Web ayarlarının yapıldığı; “Whatsapp Web/Masaüstü” seçeneği olur. Whatsapp Web/Masaüstü seçeneğine tıklayın.
  • Bu seçeneğe tıklamanız ile birlikte telefonunuzun arka kamerası da eş zamanlı olarak açılır. Eğer telefonunuzun arka kamerası açılmıyorsa telefonunuzun ayarlar kısmında Whatsapp Messenger'ı bularak izinler kısmından kameraya erişim izni vermelisiniz.
  • İIk olarak bilgisayarınızın tarayıcısı üzerinden açtığınız Whatsapp Web’de yer alan karekodu telefon kamerasına köşelerdeki çizgileri dikkate alarak okutun.
  • Karekodun okutulması ile birlikte bilgisayarınızın ekranı üzerinde telefonunuzda yer alan sohbetleri görebilirsiniz.
  • Bu işlemleri, Whatsapp Web internet sitesi ya da ikincil uygulamalar ile bilgisayarınıza indirerek de yapabilirsiniz.

Whatsapp Web Hangi Durumlarda Çalışır/Çalışmaz?

  • Bilgisayarınız üzerinde Whatsapp Web'i kullanabilmeniz için bazı şartları sağlamanız gerekir. Oldukça kolay olarak uygulayabileceğiniz bu şartları sağlamanız halinde Whatsapp Web’i sorunsuz olarak kullanabilirsiniz.
  • Öncelikle şunu bilmelisiniz ki Whatsapp Web telefondan telefona bağlantı seçeneği sunmaz. Yalnızca telefondan bilgisayara bağlanabilirsiniz. Whatsapp Web kullanırken telefonunuzun interneti açık olmalıdır. Telefonunuzun internetinin kapalı olmalı halinde bilgisayar ile telefon arasındaki senkronizasyon gerçekleşmez ve bağlantı kesilir.
  • Whatsapp Web kullanırken telefonunuz ve bilgisayarınız arasında en fazla 4 metre olmalıdır. 4 metreden fazla olan mesafelerde, “Telefonunuzu bilgisayarınıza yakın tutun” uyarısı alabilirsiniz.
  • Whatsapp’ı bilgisayar üzerinden kullanacaksanız telefonunuzun şarjı düşük olmamalıdır. Telefonunuzun şarjının düşük olması halinde “Whatsapp Web’i kullanabilmek için lütfen telefonunuzu şarj takın” vb. uyarıları alabilirsiniz. Telefonunuzu şarja takar takmaz bu uyarı kaybolur.

Whatsapp Web ile İlgili Sık Sorulan Sorular

QR Kodu Nedir?

Diğer bir adıyla karekod olan QR kodu son birkaç yıldır karşımıza çıkar. Quick Response yani hızlı tepki kelimesinin baş harflerinden oluşur. QR kodunu en kolay şu şekilde anlatabiliriz:

Bir bilgisayarda herhangi bir internet sitesine girip, ayarlar bölümünden bir kısmı açmak istediğinizde yaklaşık 4-5 adımdan oluşan bu işlem bile uzun ve sıkıcı gelir. 20 adımdan oluşan işlemlerde ise bu daha uzun ve yorucu bir hal alır. QR kodu aslında bir bilgisayarın yerine getirmesi gereken komutları içerisinde barındıran, zamandan tasarruf etmenize olanak sağlayan bir sistemdir.

Whatsapp Web’den Nasıl Çıkış Yapılır?

Telefonunuzdan Whatsapp Messenger uygulamasını açın. Ayarlar kısmına gelerek “Tüm bilgisayarlardan çık” seçeneğine tıklayın. Whatsapp, bağlı olduğu tüm bilgisayarlardan otomatik olarak çıkış yapar.

Whatsapp Web QR Kodunu Okutamıyorum, Ne Yapmalıyım?

Whatsapp Web QR kodunu okutamıyorsanız altında yatan iki sebep olabilir: Bunlardan ilki telefonunuzun kamerasından kaynaklanan bir sorundur. Telefonunuzun kamerası arızalı ise ya da odaklama sorunu varsa QR kodunu algılayamaz. Diğer bir sorun ise kameranızın yeteri kadar kaliteli olmamasından kaynaklanır.


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