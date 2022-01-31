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WhatsApp'ı Android'de kullananlara kötü haber! Kotadan düşmüyordu, yakında sona erebilir

31.01.2022 11:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Android için WhatsApp uygulamasını kullananlar için kötü bir haber geldi. WhatsApp ile Google arasında yapılan bir anlaşmadan dolayı yedeklemeler Google Drive depolamasından düşmüyordu. Ancak bu durum yakında sona erebilir.

WhatsApp'ı Android'de kullananlara kötü haber! Kotadan düşmüyordu, yakında sona erebilir

Popüler mesajlaşma uygulaması WhatsApp'ı Android cihazında kullananlar için önemli bir avantaj bulunuyordu. iPhone kullanıcılarının WhatsApp yedekleri iCloud'un depolama kotasından düşerken, WhatsApp ile Google arasında birkaç yıl önce yapılan bir anlaşmadan dolayı Android kullanıcılarının yedeklemeleri Google Drive'ın depolama kotasından düşmüyordu. Ancak gelecekte bu konuda değişiklik yapılacak gibi görünüyor.

WHATSAPP İÇİN ŞAŞIRTAN DEĞİŞİKLİK ORTAYA ÇIKTI

WABetaInfo, gelecekteki bir güncellemede nelerin değişeceğini açıklayan bazı önemli kodlar keşfetti. Buna bağlı olarak Google'ın WhatsApp yedeklerini depolamak için sınırsız depolama sunmayı bırakmayı planladığı öne sürülüyor.

WhatSapp depolama

Bu kodlara göre Google, yine de WhatsApp yedeklerini ücretsiz bir şekilde depolamak için kullanıcılara belirli bir kota sunacak ancak bu sınırlı bir plan olacak.

GOOGLE FOTOĞRAFLAR'DA KALDIRMIŞTI

Google, geçen yıl Google Fotoğraflar için sınırsız depolama sunmayı bırakmıştı. Bu yüzden WhatsApp yedeklerinin depolanmasında da benzer bir kararın alınması çok da şaşırtmayacaktır.

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