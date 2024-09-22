WhatsApp'ı silip tekrar yükleyince ne olur? Whatsapp'ı silip tekrar yükleyince mesajlar gelir mi?

WhatsApp, kullanıcıların ücretsiz bir şekilde mesajlaşmasını, sesli ve görüntülü bir şekilde arama yapmasını sağlayan bir mesajlaşma uygulamasıdır. 2009 yılında kurulan uygulama, dünya genelinde milyarlarca insan tarafından kullanılan oldukça popüler bir iletişim aracıdır. WhatsApp, telefon numarasıyla çalışır. Bir cihazdan silindiğinde verilerin de silinmesi mümkündür.

WhatsApp'ı silip tekrar yükleyince ne olur?

WhatsApp'ı silip tekrar yüklendiğinde, çeşitli sonuçlarla karşılaşılabilir. İlk olarak telefondaki numara ile bağlantı kesildiğinden hesabın açılması için bir telefon numarası istenir. Telefon numarası girildiğinde, kullanıcı adının tekrar yazılması gerekir. Daha önce WhatsApp hesabı açılmış bir numara ise profil fotoğrafı, hakkında bilgisi, gizlilik ayarları eski hâlinde geri gelir. Silip tekrar yüklemenin ardından mesajların ve medyanın geri gelmesi ise yedekleme durumuna bağlıdır.

WhatsApp silinmeden önce yedekleme yapıldığı taktirde, WhatsApp yeniden yüklendiğinde mesajlar ve medya eskisi gibi geri yüklenebilir. Geri yükleme süreci verilerin boyutuna göre zaman alabilir. Yedekleme ayarlarında medyaların dahil edilip edilmeyeceği de seçenekler arasındadır. Ancak yedekleme yapılmaması durumunda eski mesaj ve dosyalara ulaşmak mümkün olmayacaktır.

WhatsApp silinip tekrar yüklendiğinde otomatik bir şekilde rehberdeki kişiler ve önceden eklenmiş olan gruplar geri gelir. Fakat bu gruplardaki mesajlar ancak yedekleme yapıldığı durumlarda geri gelir. Yedekleme sıklığı günlük, haftalık ve aylık olarak seçeneklere ayrılır. Seçilmiş olan tarih sıklığında mesaj ve medyalar cloud sisteminde yedeklenir. Yedekleme işlemi yalnızca mesajlar için yapıldıysa fotoğraf, video ve ses kayıtları gibi belgeler geri gelmeyecek, yalnızca mesajlar yüklenecektir.

WhatsApp’ın ayarlar kısmında sohbet arka planı görseli değiştirilebilir, sohbet ayarları değiştirilebilir ve bildirim tercihleri gibi kişisel ayarlar yapılır. Bu ayarlar uygulama silinip tekrar yüklendiğinde sıfırlanacaktır. WhatsApp’ın silinip tekrar yüklenmesi durumunda bu ayarların tekrar yapılması gerekebilir.

WhatsApp'ı silip tekrar yükleyince mesajlar gelir mi?

Whatsapp, telefondan silinip tekrar yüklendiğinde mesajlar ancak yedekleme yapılmışsa geri gelecektir. Yedekleme işlemi verilerin kaybolma riskine karşı güvenli bir şekilde kopyasını oluşturma işlemine verilen addır. Böylelikle veriler silindiğinde ya da kaybolduğunda yedeklenmiş olan dosyalar geri yüklenebilir. Yedekleme işlemi genellikle bulut depolama araçlarında yapılır. Eğer yedekleme yapılmadıysa güvenlik açısından oldukça sıkı olan uygulamada, silinen mesajların geri gelmesi mümkün değildir. WhatsApp genellikle yedeklemeyi Android cihazlar için Google Drive, iPhone kullanıcıları için de iCloud ile yapar.

Yedekleme işlemi WhatsApp’ın "Ayarlar" kısmında bulunan "Sohbetler" sekmesindeki "sohbet yedeği" bölümünden yapılır. Belirli zaman aralıkları seçilebileceği gibi otomatik yedekleme de yapılabilir. Otomatik yedekleme yapıldığı taktirde uygulamadaki sohbetler arka planda düzenli bir şekilde gerçekleştirilir. Yedekleme sıklığı günlük, haftalık ya da aylık yapılırsa tekrar yüklendiğinde en son yedekleme tarihinden itibaren yedeklenmiş olan mesajlar ve medya dosyaları geri yüklenecektir. Bu durumda haftalık yedekleme yapıldığında son yedekleme örneğin 5 gün önce yapıldıysa, WhatsApp silinip tekrar yüklendiğinde son 5 gün içerisinde alınan mesajlar geri getirilmeyecektir.

WhatsApp tekrar yüklendiğinde yedeklerin geri yüklenmesini isteyip istemeyeceğinizi sorar. Eğer sohbet geçmişini geri yükle seçeneği tercih edilirse tüm mesaj, medya ve dosyalar geri yüklenir. Yedekleme seçeneği kapalı olan WhatsApp ayarına sahip kişilerde herhangi bir mesajı ya da dosyayı geri getirmek mümkün olmayacaktır. Bu sebepten WhatsApp silinip geri yüklenmeden ya da cihaz değişikliği yapılmadan yedeklemeyi aktif hâle getirmek oldukça önemlidir.