WhatsApp’ın bir kez görüntüle özelliği nedir, ne işe yarar ve nasıl kullanılır? WhatsApp’ta bir kez görüntülenen fotoğraf ve videolar nasıl gönderilir?

Dünya genelinde yaygın olarak kullanılan, sesli ve görüntülü görüşme özelliği sunan uygulamalardan biri WhatsApp’tır. Bu uygulama, zaman içerisinde bünyesine yeni özellikler katmaktadır. Bu özelliklerden biri de, bir kez görüntüle özelliği olarak karşımıza çıkmaktadır. Günümüzde bu özelliği kullanan birçok kişi bulunmaktadır.

WhatsApp’ın bir kez görüntüle özelliği nedir?

WhatsApp uygulaması, birçok kişinin kullandığı sosyal medya uygulamalarından biri olarak tanımlanabilmektedir. Bu uygulamada çeşitli özellikler mevcuttur. Bu özelliklerden biri, sohbet sırasında gönderilen içeriklerin bir kez görüntüle şeklinde karşı tarafa iletilmesidir. Sesli mesaj, video ya da fotoğrafların tek sefer görüntülenip kaybolması durumu, bir kez görüntüle özelliği olarak tabir edilir.

WhatsApp’ın bir kez görüntüle özelliği ne işe yarar?

WhatsApp sosyal medya uygulamasında sohbet ve mesajlar üzerine kullanılabilen çeşitli özellikler vardır. Bu özelliklerden biri sohbet üzerinden karşı tarafa atılan video, fotoğraf gibi mesajların bir kez görüntülenecek şekilde gönderilmesidir.

Bir kez görüntüle özelliği, isminden de anlaşılabileceği üzere gönderilen içeriklerin bir kere gönderilip açıldıktan sonra sohbet içinden kaybolması manasına gelmektedir. Bu tür özellikler önemli dosyaların alınıp gönderilmesinde fayda sağlamaktadır. Bir kez görüntüle özelliği kullanılarak gönderilen mesajlar alıcı tarafından açılmadığı takdirde 14 gün içinde sohbet içinden silinip gitmektedir.

WhatsApp’ın bir kez görüntüle özelliği nasıl kullanılır?

WhatsApp uygulaması içinde en sık kullanımı tercih edilen özelliklerden biri gönderilen mesajların bir kez görüntüle şeklinde ayarlanıp, karşı tarafa atılmasıdır. Bu özelliğin kullanımı son derece basittir. Kişiler bir fotoğraf, sesli mesaj ya da bir video gönderirken bu özelliği devreye sokabilmektedir. Bu özellik sayesinde gönderilen gönderiler karşı taraf tarafından açıldıktan sonra sohbet içinden silinmektedir. Bir kez görüntüle özelliği kullanılarak gönderilen mesajların başka birine iletilmesi ya da paylaşılması söz konusu değildir. Bunun yanı sıra bu tür gönderiler alıcı tarafından açıldıktan sonra galeri bölümüne kaydedilmeden kaybolmaktadır.

WhatsApp’ta bir kez görüntülenen fotoğraf ve videolar nasıl gönderilir?

Bir kez görüntüle özelliği hem iOS hem de Android cihazlarda birkaç basit adımı uygulayarak, kolayca devreye sokulabilmektedir. Bu bağlamda Android WhatsApp’ta bir kez görüntülenen fotoğraf ve videolar gönderme işlemini gerçekleştirmek için yapılması gerekenler şöyledir:

İlk önce bu özelliği kullanmak istediğiniz sohbeti açınız.

Ardından fotoğraf ya da video göndermek için kameranızı kullanabilir ya da galeriden seçim yapabilirsiniz. Sesli mesaj için ise mikrofon simgesine basmanız gerekir.

Gönderiniz hazır olduğunda göndermeden önce karşınıza daire içinde yer alan 1 sayısı çıkacaktır. Bu simgeye bastığınızda simgenin yeşil renge dönmesi gerekir.

Simge yeşil renge döndükten sonra mesajınızı bir kez görüntüle özelliğini kullanarak gönderebilirsiniz.

iOS WhatsApp’ta bir kez görüntülenen fotoğraf ve videolar gönderme işlemi için ise yapılması gerekenler şu şekildedir: