HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Teknoloji
  4. WhatsApp'ın koronavirüs önlemi işe yaradı!

WhatsApp'ın koronavirüs önlemi işe yaradı!

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 28.04.2020 09:32 | Son Güncelleme

WhatsApp, koronavirüs için aldığı iletilen mesajların beş kişi ile sınırlandırılması kararının sonuçlarını paylaştı. WhatsApp'tan yapılan açıklamaya bakılırsa iletilen mesajların beş kişi ile sınırlandırılması oldukça yarar sağladı.

WhatsApp'ın koronavirüs önlemi işe yaradı!

WhatsApp kullanıcılarının hayatını kolaylaştırmak için WhatsApp iOS ve WhatsApp Android için güncellemeler yayınlamaya devam ediyor. Ancak WhatsApp'ın son güncellemesi bu anlamda biraz farklılık gösteriyordu. Zira WhatsApp son güncellemesinde yeniliğe değil, önleme odaklandı. Koronavirüs hakkındaki sahte haberlerin WhatsApp üzerinden yayıldığını, insanların birbirlerine gördüğü haberleri ileterek yaydığı sonucuna ulaşan WhatsApp, bu haberlerle mücadele edebilmek için çareyi yeni bir sınırlandırma getirmekte buldu ve mesaj iletme sınırını beşe sabitledi. Yani bir mesaj, beş kereden fazla iletilmemeye başladı. WhatsApp'ın bu önlemi, birçok kişi için de 'ne kadar işe yarayabilir?' sorusunu akıllara getirdi. Fakat bu soruya WhatsApp bir cevabı var, hem de oranlarla.

WHATSAPP MESAJLARI AZALDI

WhatsApp, mesajların iletilme sayısındaki sınırlamanın sonucunu paylaştı. WhatsApp tarafından yapılan resmi açıklamaya göre küresel olarak iletilen mesajlar yüzde 70 oranında düştü. Bu da oldukça ciddi bir oran demek.

whatsapp koronavirüs

WhatsApp'ın yaptığı hamle sahte haberleri olduğu kadar, sahte olmayan gündelik mesajları da vurmuş durumda. Bunu orandan da anlamak mümkün. Ancak bunun için şimdilik yapacak bir şey yok. Koronavirüs geçene kadar sınırın bu seviyede tutulması elzem görünüyor.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
İş Bankası'ndan ihracatçılara destek İş Bankası'ndan ihracatçılara destek
Magic: Legends Realm Sistemi Nasıl Olacak?Magic: Legends Realm Sistemi Nasıl Olacak?
İlke imza attılar! İşte Türkiye'nin kadın komandolarıİlke imza attılar! İşte Türkiye'nin kadın komandoları
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Whatsapp koronavirüs iletilen mesajlar WhatsApp ilet whatsapp ios whatsapp android sosyal medya Uygulama

En Çok Okunan Haberler

İsveç’ten getirilen Gülüşken’in ağabeyinden çarpıcı iddia

İsveç’ten getirilen Gülüşken’in ağabeyinden çarpıcı iddia

Bomba iddia: Trump'ı kararından vazgeçirmeye çalışıyorlar

Bomba iddia: Trump'ı kararından vazgeçirmeye çalışıyorlar

Bülent Ersoy'un annesi Necla Poyraz hayatını kaybetti

Bülent Ersoy'un annesi Necla Poyraz hayatını kaybetti

Sibel Can yakın dostu Nur Yerlitaş'a böyle veda etti!

Sibel Can yakın dostu Nur Yerlitaş'a böyle veda etti!

Yurt dışından Türkiye'ye getirildi, söyledikleri pes dedirtti

Yurt dışından Türkiye'ye getirildi, söyledikleri pes dedirtti

Bilim Kurulu Üyesi Özlü tarih verdi! Salgın ne zaman bitecek?

Bilim Kurulu Üyesi Özlü tarih verdi! Salgın ne zaman bitecek?

İlginizi Çekebilir

Evde Kullanım İçin En Uygun Dambıl - Halter Setleri

Evde Kullanım İçin En Uygun Dambıl - Halter Setleri

iPhone'lar tek bir mesajla çöküyor! Peki sebebi ne?

iPhone'lar tek bir mesajla çöküyor! Peki sebebi ne?

En çok tercih edilen tıraş makineleri

En çok tercih edilen tıraş makineleri

GTA 6'dan ilk resmi bilgiler geldi; Ancak kötü bir haber var

GTA 6'dan ilk resmi bilgiler geldi; Ancak kötü bir haber var

Iron Man artık rahat olabilir: OnePlus 8 Pro tanıtıldı! İşte özellikleri, fiyatı

Iron Man artık rahat olabilir: OnePlus 8 Pro tanıtıldı! İşte özellikleri, fiyatı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Magic: Legends Realm Sistemi Nasıl Olacak?

Magic: Legends Realm Sistemi Nasıl Olacak?

Torchlight 3 İçin Yeni Bir Fragman Yayımlandı

Torchlight 3 İçin Yeni Bir Fragman Yayımlandı

Android görüşme kaydı için çok istek var

Android görüşme kaydı için çok istek var

Amazon satıcı verilerini çalıyor mu?

Amazon satıcı verilerini çalıyor mu?

AMD’nin satışlarla ilgili rekor beklentisi var

AMD’nin satışlarla ilgili rekor beklentisi var

Kablosuz şarj özellikli telefon tutacağı

Kablosuz şarj özellikli telefon tutacağı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.