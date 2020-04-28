WhatsApp'ın koronavirüs önlemi işe yaradı!

WhatsApp kullanıcılarının hayatını kolaylaştırmak için WhatsApp iOS ve WhatsApp Android için güncellemeler yayınlamaya devam ediyor. Ancak WhatsApp'ın son güncellemesi bu anlamda biraz farklılık gösteriyordu. Zira WhatsApp son güncellemesinde yeniliğe değil, önleme odaklandı. Koronavirüs hakkındaki sahte haberlerin WhatsApp üzerinden yayıldığını, insanların birbirlerine gördüğü haberleri ileterek yaydığı sonucuna ulaşan WhatsApp, bu haberlerle mücadele edebilmek için çareyi yeni bir sınırlandırma getirmekte buldu ve mesaj iletme sınırını beşe sabitledi. Yani bir mesaj, beş kereden fazla iletilmemeye başladı. WhatsApp'ın bu önlemi, birçok kişi için de 'ne kadar işe yarayabilir?' sorusunu akıllara getirdi. Fakat bu soruya WhatsApp bir cevabı var, hem de oranlarla.

WHATSAPP MESAJLARI AZALDI

WhatsApp, mesajların iletilme sayısındaki sınırlamanın sonucunu paylaştı. WhatsApp tarafından yapılan resmi açıklamaya göre küresel olarak iletilen mesajlar yüzde 70 oranında düştü. Bu da oldukça ciddi bir oran demek.

WhatsApp'ın yaptığı hamle sahte haberleri olduğu kadar, sahte olmayan gündelik mesajları da vurmuş durumda. Bunu orandan da anlamak mümkün. Ancak bunun için şimdilik yapacak bir şey yok. Koronavirüs geçene kadar sınırın bu seviyede tutulması elzem görünüyor.

