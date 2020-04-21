WhatsApp'ın koronavirüs tedbiri için kilit rakam: Sekiz!

WhatsApp, görüntülü görüşme desteğine uzun bir zamandır sahip. Ancak koronavirüs döneminde birçok insan WhatsApp'ın bu desteğini kullanmaya başladı. Zaten rakamlarda WhatsApp'tan yapılan görüntülü görüşmelerin arttığını bizlere birçok kez gösterdi. Fakat bu anlamda WhatsApp'ın Zoom ve Skype gibi önemli rakipleri var. WhatsApp, bu iki uygulamaya rakip olabilmek için dezavantajlarından biri olan görüntülü görüşme sınırını kaldırma kararı aldı. İşin ilginç yanı şu ki birçok kez sınır kalkacağını gündeme gelmesine rağmen WhatsApp aynı anda kaç kişinin görüntülü konuşma gerçekleştireceğine izin vereceğine dair herhangi bir bilgi paylaşmadı. Ancak meraklı gözler bu bilgiye sahip oldu bile.
WhatsApp Beta v2.20.128 ve WhatsApp Beta v2.20.129 sürümlerini inceleyenler WhatsApp'ın görüntülü görüşme sınırı hakkında yeni bir bilgiye ulaştı. Meraklı gözler, WhatsApp'ın görüntülü görüşme sınırını sekize çıkardığını fark etti. Yani, halihazırda 4 kişinin aynı anda görüntülü görüşmesine izin veren WhatsApp, bu sınırını anlaşılan o ki 8'e çıkartacak. Peki bu yeterli mi?
WhatsApp görüntülü görüşme sınırının sekize çıkartılması bizce yeterli değil. Zira, WhatsApp'ın rakip olmak istediği Zoom ve Skype gibi uygulamalar onlarca kişinin aynı anda bir araya gelmesine, hatta toplantılar yapmasına izin veriyor. Hal böyle olunca bu sınırın yeterli olmadığını söylemek gayet mümkün hale geliyor. Tabi bu bilginin WhatsApp Beta sürümünde ortaya çıkan bir bilgi olduğunu tekrar hatırlatmak gerek. WhatsApp kullanıcıların tepkilerine göre bu sınırı daha da genişletebilir.
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