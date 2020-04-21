WhatsApp'ın koronavirüs tedbiri için kilit rakam: Sekiz!

WhatsApp, görüntülü görüşme desteğine uzun bir zamandır sahip. Ancak koronavirüs döneminde birçok insan WhatsApp'ın bu desteğini kullanmaya başladı. Zaten rakamlarda WhatsApp'tan yapılan görüntülü görüşmelerin arttığını bizlere birçok kez gösterdi. Fakat bu anlamda WhatsApp'ın Zoom ve Skype gibi önemli rakipleri var. WhatsApp, bu iki uygulamaya rakip olabilmek için dezavantajlarından biri olan görüntülü görüşme sınırını kaldırma kararı aldı. İşin ilginç yanı şu ki birçok kez sınır kalkacağını gündeme gelmesine rağmen WhatsApp aynı anda kaç kişinin görüntülü konuşma gerçekleştireceğine izin vereceğine dair herhangi bir bilgi paylaşmadı. Ancak meraklı gözler bu bilgiye sahip oldu bile.

WHATSAPP SEKİZ KİŞİYE AYNI ANDA İZİN VERECEK

WhatsApp Beta v2.20.128 ve WhatsApp Beta v2.20.129 sürümlerini inceleyenler WhatsApp'ın görüntülü görüşme sınırı hakkında yeni bir bilgiye ulaştı. Meraklı gözler, WhatsApp'ın görüntülü görüşme sınırını sekize çıkardığını fark etti. Yani, halihazırda 4 kişinin aynı anda görüntülü görüşmesine izin veren WhatsApp, bu sınırını anlaşılan o ki 8'e çıkartacak. Peki bu yeterli mi?