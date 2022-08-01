WhatsApp'ın patronundan sert çıkış! "Hiçbiri için bunu yapmayacağız"

WhatsApp'ın patronu Will Cathcart yeni bir röportaj verdi. Cathcart bu röportajda, mesajlaşma hizmetinin "güvenliğini azaltmayacağını" söyledi. BBC'ye verdiği demeçte Cathcart, şifrelemeyi zayıflatmayı isterlerse, bunu kabul etmenin "çok aptalca" olacağını belirtti.

İNGİLİZ HÜKÜMETİNİN ÇOCUK İSTİSMARI MATERYALLERİNİ TESPİT ETME PLANLARI

Çocuk istismarı materyallerini tespit edebilmek için hükümetler çalışmalar yapıyor. İngiliz hükümetinin çocuk istismarı materyallerini tespit etme planları arasında ise özel mesajların olası taranması da bulunuyor. İngiliz hükümeti, teknoloji firmalarının çocuk istismarı materyalleriyle mücadele etmesi gerektiğini söylüyor. Hükümetin önerileri ise sonbahara kadar ertelenen Çevrimiçi Güvenlik Yasası'nın bir parçası.

Bir hükümet sözcüsü, "Uçtan uca şifrelemenin onları içeriğe karşı kör edebileceği ve failleri yakalama çabalarını engelleyebileceği yönündeki açık riski göz ardı etmemeliler. Kamu güvenliğini gizlilikten ödün vermeden koruyan yenilikçi teknolojilerin geliştirilmesini desteklemek için teknoloji sektörüyle çalışmaya devam ediyoruz." dedi.

İngiliz hükümetinin dışında, AB Komisyonu da teknoloji şirketlerinin çocuk istismarı materyallerini platformlarında "tespit etmesi, bildirmesi, engellemesi ve kaldırması" gerektiğini söyledi.

WHATSAPP'IN PATRONU: "ÇOK APTALCA OLURDU"

WhatsApp'ın patronu Will Cathcart ise "Bir ülkedeki gereksinimi karşılamak için dünya çapındaki güvenliğini azaltmak zorunda kalsaydık, bunu kabul etmemiz çok aptalca olurdu. Bu, %2'lik gereksinimler nedeniyle ürünümüzü kullanıcılarımızın %98'i için daha az çekici hale getirirdi." ifadelerini kullandı.

Cathcart "Önerilen şey, doğrudan veya yazılım aracılığıyla dolaylı olarak herkesin mesajlarını okumamızdır. İnsanların bunu istediğini sanmıyorum." dedi. Cathcart, WhatsApp'ın zaten yüz binlerce çocuk istismarı materyali tespit ettiğini söyledi ve şunları kaydetti;

"Çok etkili ve endüstri tarafından benimsenmemiş ve herkesin güvenliğinden fedakarlık etmemizi gerektirmeyen teknikler var. Dünyadaki hemen hemen diğer tüm internet hizmetlerinden daha fazlasını rapor ediyoruz."

