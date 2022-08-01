HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Teknoloji
  4. WhatsApp'ın patronundan sert çıkış! "Hiçbiri için bunu yapmayacağız"

WhatsApp'ın patronundan sert çıkış! "Hiçbiri için bunu yapmayacağız"

01.08.2022 10:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İngiliz hükümetinin çocuk istismarı materyallerinin tespitiyle alakalı bazı planları var. Hükümetin planları arasında özel mesajların taranma ihtimali de yer alıyor. WhatsApp'ın patronu Will Cathcart ise son verdiği röportajda, "Hiçbir hükümet için güvenliği azaltmayacağız" ifadeleri kullandı.

WhatsApp'ın patronundan sert çıkış! "Hiçbiri için bunu yapmayacağız"

WhatsApp'ın patronu Will Cathcart yeni bir röportaj verdi. Cathcart bu röportajda, mesajlaşma hizmetinin "güvenliğini azaltmayacağını" söyledi. BBC'ye verdiği demeçte Cathcart, şifrelemeyi zayıflatmayı isterlerse, bunu kabul etmenin "çok aptalca" olacağını belirtti.

İNGİLİZ HÜKÜMETİNİN ÇOCUK İSTİSMARI MATERYALLERİNİ TESPİT ETME PLANLARI

Çocuk istismarı materyallerini tespit edebilmek için hükümetler çalışmalar yapıyor. İngiliz hükümetinin çocuk istismarı materyallerini tespit etme planları arasında ise özel mesajların olası taranması da bulunuyor. İngiliz hükümeti, teknoloji firmalarının çocuk istismarı materyalleriyle mücadele etmesi gerektiğini söylüyor. Hükümetin önerileri ise sonbahara kadar ertelenen Çevrimiçi Güvenlik Yasası'nın bir parçası.

WhatsApp2

Bir hükümet sözcüsü, "Uçtan uca şifrelemenin onları içeriğe karşı kör edebileceği ve failleri yakalama çabalarını engelleyebileceği yönündeki açık riski göz ardı etmemeliler. Kamu güvenliğini gizlilikten ödün vermeden koruyan yenilikçi teknolojilerin geliştirilmesini desteklemek için teknoloji sektörüyle çalışmaya devam ediyoruz." dedi.

İngiliz hükümetinin dışında, AB Komisyonu da teknoloji şirketlerinin çocuk istismarı materyallerini platformlarında "tespit etmesi, bildirmesi, engellemesi ve kaldırması" gerektiğini söyledi.

WHATSAPP'IN PATRONU: "ÇOK APTALCA OLURDU"

WhatsApp'ın patronu Will Cathcart ise "Bir ülkedeki gereksinimi karşılamak için dünya çapındaki güvenliğini azaltmak zorunda kalsaydık, bunu kabul etmemiz çok aptalca olurdu. Bu, %2'lik gereksinimler nedeniyle ürünümüzü kullanıcılarımızın %98'i için daha az çekici hale getirirdi." ifadelerini kullandı.

Facebook, Instagram ve WhatsApp'ın sahibi Meta bir ilki yaşadı!Facebook, Instagram ve WhatsApp'ın sahibi Meta bir ilki yaşadı!

Cathcart "Önerilen şey, doğrudan veya yazılım aracılığıyla dolaylı olarak herkesin mesajlarını okumamızdır. İnsanların bunu istediğini sanmıyorum." dedi. Cathcart, WhatsApp'ın zaten yüz binlerce çocuk istismarı materyali tespit ettiğini söyledi ve şunları kaydetti;

"Çok etkili ve endüstri tarafından benimsenmemiş ve herkesin güvenliğinden fedakarlık etmemizi gerektirmeyen teknikler var. Dünyadaki hemen hemen diğer tüm internet hizmetlerinden daha fazlasını rapor ediyoruz."

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
On binlerce insanı mağdur etti! Tüm parasını bakın neye harcamışOn binlerce insanı mağdur etti! Tüm parasını bakın neye harcamış
Balkanlar'da gerilim! NATO'dan açıklama: Müdahaleye hazırızBalkanlar'da gerilim! NATO'dan açıklama: Müdahaleye hazırız
Kredi kartı borcu olanlar dikkat! Gözler yarınki toplantıdaKredi kartı borcu olanlar dikkat! Gözler yarınki toplantıda
Anahtar Kelimeler:
sosyal medya whatsapp
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

2022 emekli promosyon ödemeleri 7 bin lirayı geçti...

2022 emekli promosyon ödemeleri 7 bin lirayı geçti...

Bölgede gerilimi yükselten açıklama! 'Teslim olmayacağız'

Bölgede gerilimi yükselten açıklama! 'Teslim olmayacağız'

Yok artık Balotelli! Yeni adresi taraftarları sinirden çileden çıkardı

Yok artık Balotelli! Yeni adresi taraftarları sinirden çileden çıkardı

Gerçek silahlarla savaş provası yaptılar!

Gerçek silahlarla savaş provası yaptılar!

Korkunç olay! Eşini uyuduğu sırada katletti

Korkunç olay! Eşini uyuduğu sırada katletti

Zehra Bayır’ın ölümünde yeni detaylar!

Zehra Bayır’ın ölümünde yeni detaylar!

İlginizi Çekebilir

Herkes aşk yaşadıklarını konuşuyordu! Gerçek ortaya çıktı

Herkes aşk yaşadıklarını konuşuyordu! Gerçek ortaya çıktı

Tatilde aradığınız huzuru Didim'de bulabilirsiniz!

Tatilde aradığınız huzuru Didim'de bulabilirsiniz!

Nike Air Max'i yakından tanımak ister misiniz? İşte özellikleri ve kullanıcı yorumları

Nike Air Max'i yakından tanımak ister misiniz? İşte özellikleri ve kullanıcı yorumları

Yüksek hız yaramadı! Onlar hastaneye yetişmek istedi ama...

Yüksek hız yaramadı! Onlar hastaneye yetişmek istedi ama...

Kolay iş bulmak için nasıl bir üniversitede okumalı?

Kolay iş bulmak için nasıl bir üniversitede okumalı?

Çaysız yapamayanlar buraya! Nefis demli çaylarınız için en iyi elektrikli semaverleri sizin için seçtik!

Çaysız yapamayanlar buraya! Nefis demli çaylarınız için en iyi elektrikli semaverleri sizin için seçtik!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.