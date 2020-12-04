WhatsApp'ın sunmadığı özellik Telegram'a geliyor!

Mesajlaşma platformları arasındaki rekabet git gide büyümeye devam ediyor. Gizlilik konusunda adımlar atan Telegram, rakibi WhatsApp karşısında yeni bir adım daha atmaya hazırlanıyor. Telegram mesajları Siri ile seslendir özelliği için şimdiden çalışmalara başladı.

TELEGRAM SİRİ İLE MESAJLARI SESLENDİRECEK

Apple’ın sunmuş olduğu Siri ile Mesajları Seslendir özelliği bir iPhone veya iPad’e AirPods bağlandığında gelen mesajları direkt okuması ile çok beğeni toplamıştı. Gelen mesaj için önce bir ton çalınıyor daha sonra Siri devreye girip mesajı okuyor. Ancak bu özellik sadece Mesajlar uygulamasında çalışıyordu.

Telegram’ın WhatsApp’tan erken davranıp bunu beta sürümünde test etmesi oldukça sevindirici bir haber.

Geliştiricilere bir yıldan fazla bir süredir Apple’ın Siri API’si aracılığıyla sunulmasına rağmen, Telegram bu özelliği uygulayan ilk uygulama gibi görünüyor. TestFlight aracılığıyla Telegram’ın en son beta sürümünü kullanan kullanıcılar, Ayarlar’da özelliği etkinleştirmek için bir seçenek görebiliyor.

Bu özellik iOS 13.2 ile birlikte geldi ve yalnızca Apple’ın AirPods, AirPods Pro, Powerbeats, Powerbeats Pro ve Beats Solo Pro ürünleri ile destekleniyor. Telegram’ın yeni özelliğini nihai olarak ne zaman herkesin beğenisine sunacağı ise henüz bilinmiyor. Muhtemelen 2021’in ilk aylarında bu özellik herkese sunulur.