WhatsApp'ın yeni arayüzü keşfedildi! Üzerinde çalışıyormuş... İşte paylaşılan ekran görüntüsü

WhatsApp'ın arayüzüne kullanıcıların büyük bir kısmı alışmış olabilir. Ancak Android için WhatsApp beta 2.23.18.18 güncellemesi hakkında bilgi veren WABetaInfo'ya göre WhatsApp, beyaz bir üst uygulama çubuğu ve yeşil bir uygulama adı içeren yeni bir arayüz üzerinde çalışıyor.

WABetaInfo, Android için WhatsApp beta 2.23.18.18 güncellemesi sayesinde, WhatsApp'ın, uygulamanın gelecekteki bir güncellemesi için üst uygulama çubuğuna çeşitli iyileştirmeler getirdiğini keşfettiklerini söyledi.

İŞTE KEŞFEDİLEN YENİ WHATSAPP ARAYÜZÜ

Kaynağın iddiasına göre, paylaştığı ekran görüntüsü WhatsApp'ın gelecekte uygulama adının yazı tipini değiştirmeyi planladığını ve bunun yeşil renkte olacağını öğrenmemize yardımcı oluyor.

WABetaInfo, TestFlight uygulamasındaki en son iOS için WhatsApp beta 23.17.1.77 güncellemesinde görülenlere dayanarak, benzer değişikliklerin iOS için WhatsApp'ta da geliştirilmekte olduğunu söylüyor.

Bu da WhatsApp'ın, Android uygulamasının Material Design 3 ile uyumlu olacağı açık olsa bile, her iki uygulamayı da benzer bir arayüz ve aynı özelliklerle uyumlu hale getirmeyi hedeflediği söylentisini güçlendiriyor.

Ayrıca WABetaInfo, WhatsApp'ın, kullanıcıların konuşmalarını filtrelemelerine olanak tanıyacak yeni bir özellik üzerinde çalışmaya devam ettiğini de dile getirdi.

Beyaz bir üst uygulama çubuğu ve yeşil bir uygulama adı içeren yeni arayüzün geliştirme aşamasında olduğu ve uygulamanın gelecekteki bir güncellemesinde kullanıma sunulacağı söyleniyor.

