WhatsApp'ın yeni gizlilik sözleşmesini kabul etmezseniz ne olacak?

WhatsApp yeni gizlilik sözleşmesi kararıyla geçtiğimiz aylarda büyük yankı uyandırmıştı. Pek çok kişi, Facebook'a bağlı bir şirket olan WhatsApp'ı, bazı kullanıcı verilerini Facebook ile paylaşacağı için yeni gizlilik sözleşmesini eleştirmiş, hatta WhatsApp kullanmayı bırakacağını söylemişti. Nitekim öyle de oldu ve WhatsApp'tan alternatif mesajlaşma uygulamalarına büyük bir dijital göç başladı. WhatsApp'ın sözleşmeyi kabul etmeyenlerin WhatsApp kullanamayacağını söylemesi de bu göçte etkili olmuştu. Ancak platform yaşanan gelişmelerin ışığında yeni gizlilik sözleşmesini 15 Mayıs'a ertelemişti. Bu dönemde açıklama üzerine açıklama yapan WhatsApp şimdi ise ''15 Mayıs'tan sonra yeni gizlilik sözleşmesini kabul etmeyen hesaplara ne olacak?'' sorusuna yanıt veren bir açıklama yaptı.
WhatsApp'ın SSS sayfası üzerinden yaptığı açıklamaya göre, kullanıcılar sözleşmeyi kabul edene kadar WhatsApp'ın tüm özelliklerinden faydalanamayacak. Örneğin, 15 Mayıs'a kadar yeni gizlilik sözleşmesini kabul etmeyen hesaplar, kısa bir süre mesaj ve arama bildirimleri almaya devam edecek ancak uygulamadan mesaj okuyamayacak veya gönderemeyecek.
WhatsApp'ın yeni gizlilik sözleşmesini kabul etmeyen hesaplar 120 gün WhatsApp tarafından 'pasif' olarak nitelendirilecek. 120 gün boyunca kullanıcılar yeni gizlilik sözleşmesini istediklerine onaylayabilecekler ve WhatsApp'ı eskisi gibi kullanmaya devam edebilecekler. Ancak 120 günün sonunda sözleşme kabul edilmezse WhatsApp hesabı otomatik olarak silinecek. Yani hesap, tamamen ortadan kaldırılacak.
WhatsApp yaptığı son açıklama ile yeni gizlilik sözleşmesi kararından geri adım atmayacağını belli etmişti. Platform, 15 Mayıs'a kadar kullanıcılara daha fazla uyarı mesajı göndereceğini duyurmuştu. Ülkemizde ise tüm dünyada olduğu gibi tepkilere neden olan WhatsApp'ın yeni gizlilik sözleşmesi kararı sonrası kullanıcılar Telegram, BiP ve Signal gibi alternatif uygulamalara yönelmişti. Rekabet Kurulu ise WhatsApp'ın yeni gizlilik sözleşmesi sonrası harekete geçmişti.
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