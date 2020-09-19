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WhatsApp’ın yeni özeliği nasıl çalışacak?

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 19.09.2020 09:49 | Son Güncelleme

WhatsApp Web parmak izi ile güvenliği sağlamak için kolları sıvadı. Peki, bu özelik nasıl çalışacak? İşte detaylar.

WhatsApp’ın yeni özeliği nasıl çalışacak?

Facebook’un bünyesinde yer alan WhatsApp yeniliklerine tam gaz devam ediyor. Şimdi de WhatsApp Web parmak izi ile güvenlik sağlamak için kolları sıvamış durumda. Yeni özellik, Android için WhatsApp Beta’nın en son sürümünde WABetaInfo tarafından tespit edildi.

WhatsApp Web şu anda kullanıcıların web uygulamasına giriş yapmak için akıllı telefonlarında WhatsApp uygulamasını kullanarak bir QR kodu taramasını gerektiriyor.

Yeni özellik kullanıcıların parmak izlerini kullanarak kimlik doğrulamasına izin vererek süreci biraz daha kolaylaştıracak. Ancak ne yazık ki, kullanıcıların web oturumunu doğrulamak için yine de akıllı telefonlarını ellerine almaları gerekecek.

WhatsApp’ın sohbet geçmişini platformlar arasında senkronize etme planına çok yakışacak ve kullanıcıların akıllı telefonlarında sabit bir internet bağlantısı olmadan web uygulamasını kullanmalarına izin verecek.

WhatsApp’ın gelecekte web uygulamasının kimliğini doğrulamak için Windows 10 cihazlarında Windows Hello’dan yararlanmayı planlayıp planlamadığı açık değil.

Yeni özelliğin ne zaman piyasaya sürüleceğine dair bir bilgi yok. Ancak kesinlikle kullanıcıların daha hızlı oturum açmasına yardımcı olacak. Ayrıca, başka birinin telefonunuzu eline alması, bir QR kodu taraması ve WhatsApp Web oturumu oluşturma riskini azalttığı için gizliliğin iyileştirilmesine de yardımcı olacaktır.

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