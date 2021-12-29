WhatsApp’ın yeni özelliği açığa çıktı! Rakip oluyor

Yılın başlarında yeni kullanıcı sözleşmesi yüzünden oldukça kan kaybeden şirket, daha sonra kullanıcılarını geri kazanmayı başarmıştı. Bunda hiç şüphesiz ki yapılan yeniliklerin payı büyüktü. Söz konusu uygulama şimdi ise farklı bir güncelleme ile gündeme geldi. Bu güncelleme eğer kullanıcılara servis edilebilirse, büyük fark yaratacaktır diye düşünüyoruz. Peki ama güncellemenin detaylarında neler var?

WHATSAPP, EN YAKINDAKİLERİ GÖSTERECEK

Buna göre gelmesi beklenen özellikle beraber artık kullanıcılar konumuna yakın yerde olan işletmeleri görüntüleyebilecek. Yani tek bir dokunuş ile bize en yakın market, kafe ve restoranları görme imkanına sahip olacağız.

RAKİP OLACAK GÖRÜNÜYOR

Filtreleme imkanı da sağlayacak olan bu yeniliğin ne zaman ciddi manada gündeme geleceği ise bilinmiyor. Zira özellik şu anda test amacıyla bile kullanılmıyor. Fakat eğer iddialar gerçek olursa WhatsApp, yemek ve gıda uygulamaları bulanan şirketlere rakip olacak gibi.

Bildiğiniz gibi WhatsApp son olarak grup yöneticilerinin yetkisini arttıran bir güncelleme almıştı. Böylece grup yöneticileri, grup sohbetlerinde yer alan herhangi bir mesajı silme yetkisine sahip olmuştu.

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