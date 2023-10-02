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WhatsApp'ın yeni özelliği ortaya çıktı! Kullanıcılar hızlı bir şekilde bunu yapabilecek

02.10.2023 10:17 | Son Güncelleme:
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WhatsApp kanallara iyileştirmeler getirmek için çalışırken, kullanıcı deneyimini geliştirmek için de yeni özellikler yayınlamaya kararlı gibi görünüyor. WhatsApp'ın keşfedilen yeni özelliği ise kullanıcıların kanal güncellemelerindeki bağlantıları hızlı bir şekilde kopyalamasına olanak tanıyacak.

WhatsApp'ın yeni özelliği ortaya çıktı! Kullanıcılar hızlı bir şekilde bunu yapabilecek

WhatsApp Kanalların küresel lansmanını yaptıktan sonra, şimdi kullanıcı deneyimini geliştirmek için bu özellikle ilgili yeni iyileştirmeleri yapıyor gibi görünüyor.

WHATSAPP'TAN KANAL GÜNCELLEMELERİNDEKİ BAĞLANTILARI KOPYALAMAK İÇİN ÖZELLİK

WABetaInfo'nun keşfine göre ise WhatsApp şimdi de kullanıcıların kanal güncellemelerindeki bağlantıları hızlı bir şekilde kopyalamasına olanak tanıyacak.

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WABetaInfo'ya göre kanal güncelleme bağlantılarını kopyalama özelliği, iOS için WhatsApp beta sürümünün en son güncellemesini TestFlight uygulamasından ve Android için WhatsApp beta sürümünü Play Store'dan yükleyen bazı kullanıcılar tarafından kullanılabiliyor. Önümüzdeki günlerde ise daha fazla kullanıcıya sunulması bekleniyor.

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