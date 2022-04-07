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WhatsApp'ın yeni özelliği sizi de şaşırtacak! Sohbetleriniz çarpıcı bir şekilde değişmek üzere

07.04.2022 10:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

WhatsApp, iOS ve Android kullanıcılarına yeni özellikler sunmak için çalışmalarına devam ediyor. Yapılan tespitlere göre, Meta çatısı altındaki WhatsApp gruplara anket seçeneği getirmeye hazırlanıyor. Böylece WhatsApp grup sohbetlerinde çarpıcı bir değişiklik yaşanacak.

WhatsApp'ın yeni özelliği sizi de şaşırtacak! Sohbetleriniz çarpıcı bir şekilde değişmek üzere

WhatsApp, iOS ve Android kullanıcılarına yeni özellikler kazandırmak için çalışmalarını sürdürürken, iOS için WhatsApp beta sürümünü 22.8.0.72'ye çıkardı. Bu güncelleme ile WhatsApp'ın iOS uygulamasının gelecekteki bir sürümüne gruplar için anket seçeneği getirmeye çalıştığı tespit edildi.

WHATSAPP'TAN GRUPLARA ANKET SEÇENEĞİ

WABetaInfo'nun tespitine göre, WhatsApp grup sohbetlerinde anket oluşturma seçeneği üzerinde çalışıyor. Böylece özellik herkes için kullanıma sunulduğunda WhatsApp gruplarında anket oluşturulabilecek. Grup üyeleri de oylama yapabilecek.

Hala geliştirme aşamasında olduğu belirtilen özellikte 12'ye kadar seçenek ekleyebileceksiniz. Ayrıca bir seçeneği farklı bir sıraya alabileceksiniz. En azından aşağıdaki ekran görüntüsünden elde edilen bilgiler bu yönde.

WhatsApp-anket-özelliği

Twitter ve Telegram gibi diğer sosyal medya uygulamaları ise zaten anket özelliği sunuyorlar. Ancak Meta'daki WhatsApp yetkilileri, görünüşe göre anket özelliğinin kendilerine has bir sürümünü oluşturuyor.

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WHATSAPP'TA NE ZAMAN ANKET OLUŞTURABİLECEKSİNİZ?

WhatsApp'ın anket oluşturma özelliği şimdilik uygulamanın kararlı bir sürümde değil. Üstelik, WhatsApp'ın bu özelliği herkes için kullanıma sunacağına dair resmi bir bilgi de yok. Ancak özelliğin yakın bir zamanda hem iOS hem de Android kullanıcıları için kullanıma sunulması bekleniyor.

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