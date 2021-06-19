Whatsapp, İnstagram ve Facebook çöktü mü? Whatsapp'ta erişim sorunu yaşanıyor!

Bugün meydana gelen erişim sorununa göre popüler sosyal medya appları arasında yer alan Whatsapp, İnstagram ve Facebook çöktüğü düşünülüyor. Binlerce kişi tarafından kullanılan uygulamaların hepsi bir firmaya bağlı olmasından sebep üçünde de erişim sorunu yaşanması muhtemel. Peki Whatsapp, İnstagram ve Facebook çöktü mü? Ne zaman düzelecek? İşte ayrıntılar...

FACEBOOK, İNSTAGRAM VE WHATSAPP ÇÖKTÜ MÜ?

Birçok kullanıcı tarafından aynı firmanın çatısı altında yer alan Whatsapp, İnstagram ve Facebook'a erişim sağlama konusunda saat 12.00 itibari ile sorun yaşadığı ortaya çıktı. Yaşanan erişim sorununa ilişkin olarak kullanıcılar popüler uygulamaların giriş yapmak istediklerinde "Server hatası" mesajı ile karşılaştıklarını ve sorunun veri merkezi ile ilgili olduğu düşünülüyor.

Henüz soruna ilişkin söz konusu şirketten resmi bir açıklama yapılmadı. Instagram'a giriş yapma konusunda özellikle Avrupa ve Amerika genelinde erişim sorunu olduğu görülüyor. Bu kapsamda erişim sorunun ne zaman çözüleceğine ilişkin henüz net bir bilgi bulunmuyor.



