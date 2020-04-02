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WhatsApp, Instagram ve Facebook'ta global kaynaklı sorun

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.04.2020 01:07 | Son Güncelleme

Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan, "WhatsApp, Instagram ve Facebook servislerinde global kaynaklı sorun yaşandığını açıkladı. Sayan açıklamasında ülkemizdeki kullanıcıların da kısmen etkilenmekte olduğunu açıkladı.

WhatsApp, Instagram ve Facebook'ta global kaynaklı sorun

Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan, Instagram, WhatsApp ve Facebook servislerinde dünya genelinde kesintiler yaşandığını belirtti.

Sosyal medya hesabından açıklamalarda bulunanan Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Sayan, "WhatsApp, Instagram ve Facebook servislerinde global kaynaklı sorun yaşanmakta olup ülkemizdeki kullanıcılar da kısmen etkilenmektedir." dedi.


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