HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Teknoloji
  4. WhatsApp, Instagram ve Facebook'un sahibi Meta'dan dikkat çeken duyuru!

WhatsApp, Instagram ve Facebook'un sahibi Meta'dan dikkat çeken duyuru!

21.05.2023 09:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Facebook, Instagram ve WhatsApp'ın sahibi Meta, yapay zeka için yeni nesil altyapılarını oluşturmaya yönelik gelişmeler hakkında bilgi verdi, bu alandaki projelerini duyurdu.

WhatsApp, Instagram ve Facebook'un sahibi Meta'dan dikkat çeken duyuru!

Meta'dan yapılan açıklamada, şirketin yeni nesil yapay zeka altyapısını oluşturmak için iddialı bir plan yürüttüğüne işaret edilerek, bu kapsamdaki gelişmeler paylaşıldı.

SİLİKON ÇİP VE SÜPER BİLGİSAYAR

Yapay zeka modellerini çalıştırmak için şirketin ilk özel silikon çipi, yapay zeka için optimize edilmiş yeni bir veri merkezi tasarımı ve yapay zeka araştırması için süper bilgisayarın ikinci aşamasının bu gelişmeler arasında yer aldığı belirtilen açıklamada, bu çabaların Meta'nın daha büyük ve sofistike yapay zeka modelleri geliştirmesini, bunları verimli bir ölçekte devreye almasını sağlayacağı ifade edildi.

meta1

Açıklamada, yapay zekanın daha iyi kişiselleştirme, güvenli ve adil ürünler, zengin deneyimler sağlarken aynı zamanda işletmelerin en çok önemsedikleri kitlelere ulaşmasına yardımcı olarak şirketin ürünlerinin merkezinde yer aldığı vurgulandı.

Üretken yapay zeka tabanlı bir kodlama asistanı olan CodeCompose'u dağıtarak kod yazımlarını yeniden tasarladıkları aktarılan açıklamada, üretken yapay zeka ve metaverse gibi alanlarda ortaya çıkan fırsatları güçlendirmek için ölçeklenebilir temel oluşturulduğu kaydedildi.

DAHA İYİ PERFORMANS, DAHA AZ GECİKME VE DAHA YÜKSEK VERİMLİLİK SAĞLANACAK

Açıklamada, şirket içinde geliştirilen özel hızlandırıcı çip ailesi MTIA'ya değinilerek, hem MTIA çipleri hem de grafik işlem birimlerini dağıtarak daha iyi performans, daha az gecikme ve daha yüksek verimlilik sağlanacağı vurgulandı.

Daha hızlı ve uygun maliyetli olacak yeni nesil veri merkezi tasarımlarının da şirketin mevcut ürünlerini desteklerken, gelecek nesil yapay zeka donanımına olanak tanıyacağının altı çizilen açıklamada, veri merkezinin, şirket içi geliştirilen ilk uygulama özel entegre devre çözümü MSVP gibi diğer yeni donanımları tamamlayacağı belirtildi.

Açıklamada, dünyanın en hızlı süper bilgisayarlarından biri olduklarına inandıkları RSC'nin yeni nesil büyük yapay zeka modellerini eğitmek üzere inşa edildiği aktarılarak, bilgisayarın teknik özellikleri hakkında bilgi verildi. (AA)


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Twitter'dan Microsoft'a şok suçlama!Twitter'dan Microsoft'a şok suçlama!
Fuat Oktay'dan 'Erdoğan-Oğan görüşmesi' açıklaması! "Hayırlı şeyler olacak"Fuat Oktay'dan 'Erdoğan-Oğan görüşmesi' açıklaması! "Hayırlı şeyler olacak"
Yeni mesajlarını bu karelerle verdilerYeni mesajlarını bu karelerle verdiler
Anahtar Kelimeler:
yapay zeka Meta

En Çok Okunan Haberler

Çarkıfelek'in hostesiydi! Son haliyle şaşırttı

Çarkıfelek'in hostesiydi! Son haliyle şaşırttı

Erdoğan'dan deprem bölgesinde müjde! 'e-Devlet'ten yapılacak'

Erdoğan'dan deprem bölgesinde müjde! 'e-Devlet'ten yapılacak'

ATA İttifakı ortağı partiden flaş açıklama!

ATA İttifakı ortağı partiden flaş açıklama!

Mansur Yavaş'tan Süleyman Soylu'ya tepki

Mansur Yavaş'tan Süleyman Soylu'ya tepki

Sütyensiz poz verdi! Göğüs dekoltesine beğeni yağdı

Sütyensiz poz verdi! Göğüs dekoltesine beğeni yağdı

Sinan Oğan, sosyal medyadan 11 madde paylaştı!

Sinan Oğan, sosyal medyadan 11 madde paylaştı!

İlginizi Çekebilir

Evinin penceresinden inşaat işçilerine göğüslerini gösterdi

Evinin penceresinden inşaat işçilerine göğüslerini gösterdi

Gökyüzünde görülen figür çok konuşuldu! “Hayalete benziyor”

Gökyüzünde görülen figür çok konuşuldu! “Hayalete benziyor”

Jack Jones boxer setlerinde %40'a varan indirim! Bu fırsat kaçmaz

Jack Jones boxer setlerinde %40'a varan indirim! Bu fırsat kaçmaz

Sevgilisinin kalçasına yorum yapılınca dayanamadı! Kavga kanlı bitti

Sevgilisinin kalçasına yorum yapılınca dayanamadı! Kavga kanlı bitti

Kafasının büyümesini kimse durduramıyor! “Ben onu seviyorum”

Kafasının büyümesini kimse durduramıyor! “Ben onu seviyorum”

Beyler kişisel bakımın en önemli adımı, saç ve sakal tıraşı! Sizin için en iyi tıraş makinelerini seçtik

Beyler kişisel bakımın en önemli adımı, saç ve sakal tıraşı! Sizin için en iyi tıraş makinelerini seçtik

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.