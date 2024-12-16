WhatsApp internetsiz kullanılır mı, WhatsApp internetsiz nasıl kullanılır?

WhatsApp Messenger uygulaması, pek çok sosyal medya kullanıcısının kullandığı uygulamalardan biri olarak karşımıza çıkar. Bu uygulama internet ya da mobil verinin var olduğu uygun cihazlarda kullanılabilmektedir. Uygulamayı kullanmak için internet ağının olması zorunluluğu akıllara internetsiz uygulamaya giriş yapma konusunu getirebilmektedir.

WhatsApp internetsiz kullanılır mı?

WhatsApp uygulaması genel olarak internet ağına bağlanarak kullanılabilen uygulamalardan biridir. Hücresel veri bağlantısı ya da Wi-Fi bağlantısının olduğu her alanda giriş yapılabilen bu uygulamaya bazı yöntemler uygulanarak, internetsiz bir şekilde de giriş yapılabilmektedir. Burada dikkatten kaçmaması gereken kritik bir nokta vardır. İnternet olmadan uygulama kullanıldığında o süre boyunca herhangi bir internet kullanım ücreti tarafınıza yansımamaktadır. Ancak sonrasında internete bağlı olarak kullanıldığında, internetsiz geçen kullanım süresi, ücret olarak karşımıza çıkabilmektedir. WhatsApp internetsiz kullanma yöntemi yalnızca Android cihazlar üzerinden gerçekleşebilmektedir.

WhatsApp internetsiz nasıl kullanılır?

İnternete yer alan bazı bilgilere göre;

WhatsApp uygulaması, kullanıcılarına internet olmadan uygulamaya giriş yapma imkânı tanımaktadır. Bunun için kullanılan cihazın Android işletim sistemiyle çalışıyor olması gerekir. WhatsApp internetsiz kullanma iOS işletim sistemine sahip cihazlar için uygun değildir. Bu bağlamda Android cihazlar üzerinden uygulamayı internetsiz olarak kullanmak isteyenlerin takip edebileceği adımlar şöyledir: