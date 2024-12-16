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WhatsApp internetsiz kullanılır mı, WhatsApp internetsiz nasıl kullanılır?

Duygun Sarpasan Duygun Sarpasan
07.12.2024 17:23
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Günümüzde iletişime geçmek ve başkalarından haber almak için kullanılan sosyal medya uygulamalarından biri WhatsApp’tır. Bu uygulama genel olarak internet bağlantısı olan her yerde insanlara kullanım imkanı vermektedir. İnternet bağlantısı olmadığı zamanlarda ise gönderilen mesajlar, bir ağa bağlanıldığında karşı tarafa iletilmektedir. Peki, WhatsApp internetsiz kullanılır mı, WhatsApp internetsiz nasıl kullanılır?

WhatsApp internetsiz kullanılır mı, WhatsApp internetsiz nasıl kullanılır?

WhatsApp Messenger uygulaması, pek çok sosyal medya kullanıcısının kullandığı uygulamalardan biri olarak karşımıza çıkar. Bu uygulama internet ya da mobil verinin var olduğu uygun cihazlarda kullanılabilmektedir. Uygulamayı kullanmak için internet ağının olması zorunluluğu akıllara internetsiz uygulamaya giriş yapma konusunu getirebilmektedir.

WhatsApp internetsiz kullanılır mı?

WhatsApp uygulaması genel olarak internet ağına bağlanarak kullanılabilen uygulamalardan biridir. Hücresel veri bağlantısı ya da Wi-Fi bağlantısının olduğu her alanda giriş yapılabilen bu uygulamaya bazı yöntemler uygulanarak, internetsiz bir şekilde de giriş yapılabilmektedir. Burada dikkatten kaçmaması gereken kritik bir nokta vardır. İnternet olmadan uygulama kullanıldığında o süre boyunca herhangi bir internet kullanım ücreti tarafınıza yansımamaktadır. Ancak sonrasında internete bağlı olarak kullanıldığında, internetsiz geçen kullanım süresi, ücret olarak karşımıza çıkabilmektedir. WhatsApp internetsiz kullanma yöntemi yalnızca Android cihazlar üzerinden gerçekleşebilmektedir.

WhatsApp internetsiz nasıl kullanılır?

İnternete yer alan bazı bilgilere göre;

WhatsApp uygulaması, kullanıcılarına internet olmadan uygulamaya giriş yapma imkânı tanımaktadır. Bunun için kullanılan cihazın Android işletim sistemiyle çalışıyor olması gerekir. WhatsApp internetsiz kullanma iOS işletim sistemine sahip cihazlar için uygun değildir. Bu bağlamda Android cihazlar üzerinden uygulamayı internetsiz olarak kullanmak isteyenlerin takip edebileceği adımlar şöyledir:

  • Öncelikle cihazınız üzerinden “Ayarlar” kısmına giriş yapınız.
  • Ardından “Bağlantılar” bölümüne tıklayıp, sonrasında “Mobil Ağlar” kısmına geçiniz.
  • Mobil Ağlar kısmında “Erişim Noktası Adları” seçeneği bulunmaktadır. Bu seçeneğin olduğu yerde “Ekle” diye bir bölüm mevcuttur. Bu bölüme tıklayınız.
  • Karşınıza çıkan ekranda bazı bilgilerin yazılması istenecektir. “İsim” yazan yere “WhatsApp”, “Proxy” yazan yere “127.0.0.01” sayısını, “Bağlantı Noktası” yazan yere “8080” ve “APN” yazan alana “İnternet” yazınız.
  • Tüm bu adımları tamamladıktan sonra “Kaydet” kısmına tıklayıp, ardından “Mobil Ağlar > Erişim Ağları Adları” bölümüne gelip, “WhatsApp” yazan yere dokunarak, işlemi bitirebilirsiniz.
Anahtar Kelimeler:
whatsapp
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