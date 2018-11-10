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WhatsApp iOS için Public Beta testine nasıl katılınır?

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 10.11.2018 10:03 | Son Güncelleme

WhatsApp iOS için Public Beta test programına başladığını duyurdu. TestFlight üzerinden yayınlanacak olan WhatsApp’ın Beta sürümleri ile en son yenilikleri deneyimleyebilirsiniz. Peki, WhatsApp’ın Public Beta testine nasıl katılacaksınız?

WhatsApp iOS için Public Beta testine nasıl katılınır?

Facebook’un bünyesinde yer alan WhatsApp, uzun bir süredir Android platformunda Beta testlerine devam ediyordu. iOS cephesinde ise kayıtlı geliştiricilere Beta sürümlerini sunan WhatsApp, bugün herkesin deneyimleyebileceği Public Beta test programına başladığını duyurdu.

WhatsApp iOS için Public Beta testlerini TestFlight uygulaması üzerinden yapıyor. Apple’ın geliştiriciler için sunduğu TestFlight uygulamasını App Store’dan indirdikten sonra; aşağıdaki adımları izleyerek WhatsApp’ın Public Beta’sını iPhone’unuza yükleyebilirsiniz.

WhatsApp Public Beta sürümünü iOS’e indirmek için iPhone’dan buraya tıklayın. Açılan sayfada; Step 2 Join the Beta bölümünden “Start Testing” seçeneğine tıklayın. Sayfa sizi direkt olarak TestFlight uygulamasına yönlendirecek ve WhatsApp Public Beta uygulamada görünecek.

Katılım koşullarını kabul ettikten sonra TestFlight üzerinden WhatsApp’ın Public Beta sürümünü iPhone’unuza indirebilirsiniz. Bu sürümün Beta sürüm olduğunu bazı hataların bulunabileceğini belirtelim.

Eğer Beta sürümü beğenmezseniz; App Store > Güncellemeler bölümünden WhatsApp’ın stabil olan son sürümünü indirebilirsiniz.

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