HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Teknoloji
  4. WhatsApp iOS ve Android bazı telefonlara destek vermeyecek!

WhatsApp iOS ve Android bazı telefonlara destek vermeyecek!

23.12.2020 14:03 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
WhatsApp iOS ve Android bazı telefonlara destek vermeyecek!

WhatsApp kullanan iOS ve Android bazı telefonlar yolun sonuna geldi. WhatsApp, destek sayfasında yaptığı güncelleme ile iOS ve Android tarafında yer alan bazı telefonlara artık destek vermeyeceğini bildirdi. Peki WhatsApp desteği kesilecek iOS ve Android telefonlar hangileri?

WhatsApp dünyanın en popüler mesajlaşma uygulamalarından biri. Uygulama, hem iOS tarafında iPhone cihazlara hem de Android tarafında Samsung, Huawei, Oppo ve Xiaomi gibi üreticilerin sahibi olduğu milyarlarca akıllı telefona destek veriyor. Bu akıllı telefonların bir kısmı için WhatsApp'ın söyleyeceği bazı şeyler var. Söylenecekler ise bazı akıllı telefon kullanıcılarını memnun etmeyebilir.

WHATSAPP DESTEĞİ KESİYOR

WhatsApp iPhone ve Android destek sayfasını sessiz sedasız güncelledi. Yapılan güncelleme sonrası sayfada WhatsApp'ın iOS 9 ve üstü, Android 4.0.3 ve üstü cihazlara destek verdiği bilgisi yer aldı. Buna göre, Facebook çatısı altında olan WhatsApp, iOS 9 ve altı bir sürümüne sahip iPhone'larda; Android 4.0.3 ve altı sürümüne sahip Android akıllı telefonlarda kullanılamayacak. Bu akıllı telefonlardan bazıları ise şöyle:

İŞTE WHATSAPP'IN ÇALIŞMAYACAĞI AKILLI TELEFONLAR

  • iPhone 4 ve daha eski iPhone'lar
  • Samsung Galaxy S2
  • HTC Desire
  • LG Optimus Black
  • Motorola Droid Razr

WhatsApp iOS ve Android

İOS GÜNCELLEMESİ YAPAN KULLANMAYA DEVAM EDİYOR

WhatsApp'ın destek vermeyeceği cihazlar, günümüzün akıllı telefonlara nazaran 'daha eski' kalıyor. Buna rağmen, iPhone 4S, iPhone 5, iPhone 5S, iPhone 5C ve iPhone 6 gibi eski iPhone modelleri iOS 9 ve üzeri bir sürüme geçtiklerinde WhatsApp'ı sorunsuz bir şekilde kullanabilecekler.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Sürücüsüz araba müjdesi! 2024 yılında geliyor Sürücüsüz araba müjdesi! 2024 yılında geliyor
Hotspot ne amaçla kullanılır?Hotspot ne amaçla kullanılır?
Müzisyenlere para yardımı detayları!Müzisyenlere para yardımı detayları!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Koronavirüs aşısında KDV oranı belli oldu

Koronavirüs aşısında KDV oranı belli oldu

Değişimiyle şaşırttı! 22 kilo verdi

Değişimiyle şaşırttı! 22 kilo verdi

Prof. Dr. Ali Köse görevinden alındı

Prof. Dr. Ali Köse görevinden alındı

Prof. Dr. Orhan Kural hayatını kaybetti

Prof. Dr. Orhan Kural hayatını kaybetti

Masumlar Apartmanı'nın Neriman'ı Instagram'da çok farklı!

Masumlar Apartmanı'nın Neriman'ı Instagram'da çok farklı!

Koronavirüs aşısı olan Kemal Öztürk koronavirüse yakalandı

Koronavirüs aşısı olan Kemal Öztürk koronavirüse yakalandı

İlginizi Çekebilir

Merakla beklenen telefon tanıtıldı! İşte fiyatı

Merakla beklenen telefon tanıtıldı! İşte fiyatı

Bakan Koca son durumu açıkladı

Bakan Koca son durumu açıkladı

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

İstanbul'da vakalar yüzde 40 oranında azaldı

İstanbul'da vakalar yüzde 40 oranında azaldı

Korona aşısından iyi bir haber daha!

Korona aşısından iyi bir haber daha!

Şüpheli tavırları ele verdi! Kimliği şoke etti

Şüpheli tavırları ele verdi! Kimliği şoke etti

Diğer Haberler

Hotspot ne amaçla kullanılır?

Hotspot ne amaçla kullanılır?

2020'de Türkiye'nin en çok izlenen YouTube videoları belli oldu!

İşte 2020'nin en çok izlenenleri!

Akıllı telefonlar adım atmaya teşvik ediyor

Akıllı telefonların bir yararı daha ortaya çıktı!

Uzmanlar Youtube’un Türkiye’de temsilcilik açma kararı için ne diyor?

Uzmanlar YouTube'un Türkiye kararını değerlendirdi

Twitter, ABD başkanlık hesabı 'Potus'u sıfır takipçiyle Joe Biden'a devredecek

Donald Trump sıklıkla kullanıyor! Twitter'dan ''Potus'' kararı

Elon Musk itiraf etti: Tesla için Apple ile görüşmek istedim!

Elon Musk'tan beklenmedik Apple itirafı!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.