WhatsApp iOS ve Android bazı telefonlara destek vermeyecek!

WhatsApp dünyanın en popüler mesajlaşma uygulamalarından biri. Uygulama, hem iOS tarafında iPhone cihazlara hem de Android tarafında Samsung, Huawei, Oppo ve Xiaomi gibi üreticilerin sahibi olduğu milyarlarca akıllı telefona destek veriyor. Bu akıllı telefonların bir kısmı için WhatsApp'ın söyleyeceği bazı şeyler var. Söylenecekler ise bazı akıllı telefon kullanıcılarını memnun etmeyebilir.

WHATSAPP DESTEĞİ KESİYOR

WhatsApp iPhone ve Android destek sayfasını sessiz sedasız güncelledi. Yapılan güncelleme sonrası sayfada WhatsApp'ın iOS 9 ve üstü, Android 4.0.3 ve üstü cihazlara destek verdiği bilgisi yer aldı. Buna göre, Facebook çatısı altında olan WhatsApp, iOS 9 ve altı bir sürümüne sahip iPhone'larda; Android 4.0.3 ve altı sürümüne sahip Android akıllı telefonlarda kullanılamayacak. Bu akıllı telefonlardan bazıları ise şöyle:

İŞTE WHATSAPP'IN ÇALIŞMAYACAĞI AKILLI TELEFONLAR

iPhone 4 ve daha eski iPhone'lar

Samsung Galaxy S2

HTC Desire

LG Optimus Black

Motorola Droid Razr

İOS GÜNCELLEMESİ YAPAN KULLANMAYA DEVAM EDİYOR

WhatsApp'ın destek vermeyeceği cihazlar, günümüzün akıllı telefonlara nazaran 'daha eski' kalıyor. Buna rağmen, iPhone 4S, iPhone 5, iPhone 5S, iPhone 5C ve iPhone 6 gibi eski iPhone modelleri iOS 9 ve üzeri bir sürüme geçtiklerinde WhatsApp'ı sorunsuz bir şekilde kullanabilecekler.

