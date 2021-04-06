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WhatsApp iOS ve Android sohbet geçmişini aktarma özelliği için çalışıyor!

06.04.2021 12:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

WhatsApp, iOS ve Android arasında sohbet geçmişini aktarma özelliğini test ediyor. Ekran görüntüleri ortaya çıkan özelliğe göre, sohbet geçmişinizi gelecekteki bir WhatsApp güncellemesinde farklı bir WhatsApp platformuna aktarabileceksiniz.

WhatsApp iOS ve Android sohbet geçmişini aktarma özelliği için çalışıyor!

WhatsApp sohbet geçmişini aktarma kimi zaman oldukça zorlu olabiliyor. Zira WhatsApp hizmet şartları gereği iOS ve Android cihazlar arasında sohbet geçmişini aktarmanın resmi bir yolunu sunmuyor. Bu yüzden kullanıcılar, güvenli olup olmadığı konusunda kullanıcıları şüpheye düşüren üçüncü taraf üreticiler tarafından kullanıma sunulan WhatsApp sohbet aktarma uygulamalarına yöneliyor. Fakat ortaya çıkan bir ekran görüntüsüne göre WhatsApp, bu konuda yeni bir çözüm yolu sunmaya hazırlanıyor.

WHATSAPP SOHBET GEÇMİŞİNİ AKTARMA ARTIK DAHA KOLAY OLACAK

WABetaInfo'nun aktardığına göre, WhatsApp iOS ve Android arasında sohbet geçmişini aktarma özelliği üzerinde çalışıyor. Kaynak, özellik kapsamında iOS ve Android platformları arasında sohbet geçmişinin taşınabileceğini söylüyor. Yani iOS için WhatsApp'tan Android'e sohbet geçmişini aktarabileceğiniz gibi, Android için WhatsApp'tan iOS'a sohbet geçmişini aktarabileceksiniz.

WhatsApp sohbet geçmişini aktarma

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SOHBET GEÇMİŞİNİ AKTARMA ÖZELLİĞİ NE ZAMAN GELİYOR?

WhatsApp sohbet geçmişini başka platforma aktarma özelliği için henüz verilmiş resmi bir tarih yok. Zira bu özellik, henüz WhatsApp tarafından resmi olarak duyurulmadı. Ancak özelliğin geliştirme aşamasında olduğu belirtiliyor. WABetaInfo'ya göre, WhatsApp bu özelliği geliştiriyor ve hazır olduğunda gelecekteki bir güncelleme ile iOS ve Android kullanıcıları için yayınlayacak.

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sosyal medya whatsapp iOS
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