WhatsApp işletme hesabı nedir? WhatsApp işletme hesabı nasıl açılır? WhatsApp işletme hesabı açma

Dünya genelinde en sık tercih edilen anlık mesajlaşma uygulamalarının başında WhatsApp uygulaması gelmektedir. Bu uygulama ilk olarak akıllı cep telefonları için üretilmiş, zaman içerisinde kendini geliştirerek bilgisayar gibi diğer cihazlarda da kullanılmaya başlanmıştır. Günümüzde en sık mobil cihazlarda kullanılmaktadır. Normal bir WhatsApp uygulamasının dışında işletmelere özel ayrı bir uygulama da içermektedir.

WhatsApp işletme hesabı nedir?

WhatsApp, çok sayıda kişinin mesajlaşma, arama gibi iletişim seçeneklerinden faydalandığı en önemli uygulamalardan biridir. Bu uygulamayı kullanan kişiler hem aileleri hem de arkadaşları ile anlık olarak iletişime geçmekte ve onlardan haber alabilmektedir. Günlük kullanım için yaygın olarak tercih edilen bu uygulamanın bir de işletmelere özel ayrı bir alternatifi bulunmaktadır. İş sahibi ya da iş yeri olan kişiler için müşterileri ile doğrudan iletişim kurması son derece önemlidir. Bu kişilerin müşterileri ile anlık olarak etkileşime geçmesini sağlayan WhatsApp uygulaması, WhatsApp işletme hesabı olarak tabir edilmektedir.

WhatsApp işletme hesabı nasıl açılır?

WhatsApp işletme hesabı, işletmelere özel olarak tasarlanmış olan ve normal WhatsApp uygulamasından farklı olan bir hesap türüdür. İşletme hesabı kullanan kişiler müşterileri ile daha kolay bir şekilde iletişim kurabilmekte, profillerini düzenleyerek çalışma saatleri, işletme ismi gibi bilgileri ekleyebilmektedir. Ayrıca işletme sahipleri müşteri olan kişilerin mesajlarına hızlı bir şekilde dönemediklerinde onları mağdur etmemek adına otomatik mesaj uygulaması özelliğini de kullanabilmektedir.

WhatsApp Business adıyla da bilinen işletme hesabını açmak isteyen kişilerin bazı adımları uygulaması gerekmektedir. Bu bağlamda WhatsApp işletme hesabı açma işlemini yapmak isteyenlerin izlemesi gereken adımlar şöyledir: