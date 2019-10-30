WhatsApp İsrailli şirketi casuslukla suçladı

WhatsApp, şirketi gazeteciler ve aktivistlerle ilgili hükümete bilgi aktarmakla suçluyor.Cep telefonlarında kullanılan kısa mesaj uygulaması WhatsApp, İsrailli teknoloji şirketi NSO'yu casuslukla yapmakla suçlayarak konuyu mahkemeye taşıdı.

Sosyal medya sitesi Facebook'a ait olan WhatsApp, Kaliforniya'da mahkemeye yaptığı şikayette NSO'nun kısa mesaj uygulamasını kötüye kullanarak gazeteciler ve insan hakları aktivistleri hakkında casusluk yaptığını iddia etti. WhatsApp'ın şikayetinde İsrailli şirketin yaklaşık bin 400 cihazda casusluk faaliyetlerinde bulunduğunun tespit edildiği bilgisine de yer verildi.

Video aramasıyla casusluk yazılımı yerleştiriliyor

Washington Post'a bir makale yazan WhatsApp Yönetim Kurulu Başkanı Will Cathcart, NSO'nun hükümetler için sorumluluk bilinciyle çalıştığını dile getirdiğini kaydederek, "Ancak 100'den fazla insan hakları aktivisti ve gazetecinin geçen Mayıs ayında hedefli bir saldırıya maruz kaldığını tespit ettik. Bu suistimal sona ermeli" ifadesini kullandı.