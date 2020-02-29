WhatsApp karanlık mod için duvar kağıtlarını açtı

Uygulamanın karanlık modu, şu sıralar hem iOS hem de Android platformunda beta kanallar aracılığıyla kullanılıyor. Fakat görünen o ki geliştirici ekip, WhatsApp’ın karanlık modunu test ederken bir yandan da bu moda yeni özellikler eklemeyi ihmal etmiyor.

Şimdi, WhatsApp’ın Android platformu için sunulan beta sürümü yenilendi ve “2.20.60” koduna sahip olan sürüm, karanlık modda kullanılabilecek duvar kağıtlarını gösteriyor. WhatsaApp’ın karanlık modu her geçen gün biraz daha yaklaşıyor. Geliştirici ekipten resmi bir açıklama gelmeden, WhatsApp’ın karanlık modunun Android, iOS ve masaüstü sürümler için ne zaman geleceğine dair bir tahmin yürütmek pek kolay değil.

Facebook ve türevlerinin hızlı bir şekilde karanlık mod almasına rağmen, Whatsapp için bu durum söz konusu değil. Ancak beklentiler kısa bir süre içerisinde şirketin kesin bir karanlık tema getireceği yönünde.

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