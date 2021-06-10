WhatsApp kullanan iPhone sahiplerine 'Flash Call' çalımı!

WhatsApp'ın Flash Call isimli bir özellik üzerinde çalıştığı geçtiğimiz günlerde ortaya çıkmıştı. Bu özellik, kullanıcıların hesaplarını doğrulamak için kısa mesaj yoluyla altı haneli bir kod girmelerinin yanında, cep telefonu ile aranmalarını sağlıyor. Ancak çıkan bir habere bakılırsa iPhone kullanıcıları bu özelliği sadece Android bir cihaz sahibi yakını kullanırken görebilecek.

iPHONE SAHİPLERİ FLASH CALL'U KULLANAMAYACAK

İngiliz Independent gazetesinde yer alan habere göre, Apple kullanıcıları için Flash Call iPhone'larda çalışmayacak. Çünkü Apple'ın gizlilik politikalarına göre bu özellik için arama geçmişinin okunması mümkün değil ve bunun değişmesi de muhtemel görünmüyor.

Bu nedenle, Apple kullanıcılarının eski usul hesap doğrulama yöntemini kullanmaya devam etmesi gerekecek.

WHATSAPP'A BAŞKA BİR ÖZELLİK DAHA GELİYOR

Söz konusu özellik, WhatsApp çoklu cihaz desteği için yararlı bir özellik olabilir. Bu özellik ise tek bir WhatsApp hesabının Android telefonlar ve tabletler veya iPhone'lar veya iPad'ler arasında kullanılmasına izin verecek.

