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WhatsApp kullanan milyonlarca kişiye kötü haber! Reklam dönemi başlıyor...

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 01.11.2018 09:59 | Son Güncelleme

WhatsApp kullanan milyonlarca kişiye bugün itibariyle çok kötü bir haberimiz var. Bugünden itibaren kullanıcılar artık WhatsApp üzerinden reklam görmeye başlayacak. Peki WhatsApp'a gelecek olan reklamlar nasıl görünecek? WhatsApp reklamları nerelerde karşımıza çıkacak? İşte kafaları karıştıran sorunun yanıtı...

WhatsApp'ın dünya üzerinde milyonlarca kullanıcıya sahip olmasının ardında oldukça önemli bazı özellikler yatıyor. Bunlardan ilki tamamen reklamsız olarak çalışması, ikincisi kullanıcılara uçtan uca şifreli mesaj gönderme imkanı sunması ve üçüncü olaraksa ücretsiz olarak kullanılabilmesi.

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Ancak şimdi bu üç ana özellikten biri olan reklamsız hizmet WhatsApp kullanıcıları için değişime uğruyor. Ve artık reklamsız WhatsApp dönemi kapanıyor.
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Geçtiğimiz aylarda sızıntılarıyla ünlenen WABetaInfo tarafından ortaya çıkarılan son bilgilere göre, Facebook, WhatsApp reklamları üzerinde çalışmaya başladı bile. Kullanıcıları bir hayli üzecek olan WhatsApp reklam dönemi ile birlikte, artık durumlar sekmesinde reklamlar gösterecek.
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Böylece reklamsız WhatsApp dönemi kapatacak olan yetkililer, şimdiden kullanıcıların büyük tepkisi ile karşılaşmış durumdalar. İlk olarak WhatApp iOS sürümü için başlayan WhatsApp reklamları, ilerleyen günlerde WhatsApp Android kullanıcıları için kullanıma sunulacak.
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Anahtar Kelimeler:
Whatsapp teknoloji güncelleme reklam

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