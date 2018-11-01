WhatsApp kullanan milyonlarca kişiye kötü haber! Reklam dönemi başlıyor...

WhatsApp'ın dünya üzerinde milyonlarca kullanıcıya sahip olmasının ardında oldukça önemli bazı özellikler yatıyor. Bunlardan ilki tamamen reklamsız olarak çalışması, ikincisi kullanıcılara uçtan uca şifreli mesaj gönderme imkanı sunması ve üçüncü olaraksa ücretsiz olarak kullanılabilmesi.

1 / 3 Ancak şimdi bu üç ana özellikten biri olan reklamsız hizmet WhatsApp kullanıcıları için değişime uğruyor. Ve artık reklamsız WhatsApp dönemi kapanıyor.

2 / 3 Geçtiğimiz aylarda sızıntılarıyla ünlenen WABetaInfo tarafından ortaya çıkarılan son bilgilere göre, Facebook, WhatsApp reklamları üzerinde çalışmaya başladı bile. Kullanıcıları bir hayli üzecek olan WhatsApp reklam dönemi ile birlikte, artık durumlar sekmesinde reklamlar gösterecek.