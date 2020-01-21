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  4. WhatsApp kullananlar dikkat! Silinen mesajları okumanın yolu ortaya çıktı

WhatsApp kullananlar dikkat! Silinen mesajları okumanın yolu ortaya çıktı

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 21.01.2020 08:29 | Son Güncelleme

2009 yılında kullanıcılara sunulan ve 2014 yılında Facebook tarafından satın alınan mesajlaşma uygulaması WhatsApp’ın yeni bir açığı ortaya çıktı. Bulunan bu açıkta size gönderilen ve daha sonra gönderilen kişi tarafından silinen mesajları okumanın bir yolu var. İşte WhatsApp’ta silinen mesajları okumak için yapmanız gerekenler…

Akıllı telefonların olmazsa olmazı WhatsApp’ta hayat kurtaran bir özellik ortaya çıktı. Biran Acton ve Jan Koum tarafından kurulan dünyanın en çok kullanılan mesajlaşma uygulaması WhatsApp her geçen gün popülaritesini artırıyor. Kullanıcılardan bazıları da mesajlaşma uygulamasının açıklarını buluyor ve onu diğer kişilerle paylaşıyor.

WhatsApp'ta silinen mesajları okumanın yolu ortaya çıktı!

WhatsApp, getirdiği bir güncelleme ile gönderilen mesajı silme özelliğini getirmişti. Bu özellik sayesinde yanlışlıkla gönderilen resim ya da yazı silinebiliyor, böylelikle kullanıcılar mağdur olmuyordu. WhatsApp’ta bulunan açık sayesinde gönderildikten sonra silinen mesajları okumanın bir yolu ortaya çıktı.
Eğer birine mesaj gönderir ve kısa süre içinde bu mesajı silerseniz karşı taraf mesajı hiç görmemiş olsa bile okuyabiliyor. Nasıl mı? İşte cevabı;
-Konuştuğunuz bir kişi, size gönderdiği mesajı sildiyse, WhatsApp'ı telefonunuzdan silin ve tekrar yükleyin.
-Bu işlemi tamamladığınızda mesaj geçmişiniz yedeklenmiş olacağından, silinen mesajı görme imkanına sahip olacaksınız.
-Çevrimiçi olduğunuz esnada size gönderilen bir mesaj silindiğinde, 'bu mesaj silindi' şeklinde bir uyarı görürsünüz.
-Böylelikle mesaj, konuşma geçmişinden silinse dahi telefon hafızasında depolanmaya devam eder.

SİLİNEN MESAJI OKUMANIN BİR YÖNTEMİ DAHA VAR

SİLİNEN MESAJI OKUMANIN BİR YÖNTEMİ DAHA VAR
-Silinen mesajları görmenin bir diğer yolu ise, Android telefonlar üzerinden indirilebilen bir uygulama kullanmak. WhatsApp silinen mesajların bildirimlerini de siliyor olsa da, bu tür üçüncül uygulamalar gönderilen mesajları silinmeden depolayabiliyor.
Ancak bu tür uygulamaların güvenilirliği her zaman bir soru işareti.
WhatsApp yetkilileri bu hatanın farkında olacaklar ki düzeltme için bir güncelleme yayınlamayı planlıyor. Güncellemenin ne zaman geleceği ise şu anda bilinmiyor.
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