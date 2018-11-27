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WhatsApp kullanıcıları için yeni özellik yolda!

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 27.11.2018 14:38 | Son Güncelleme

WhatsApp bir kez daha yeni özelliği ile gündemde. Yeni özellik ile beraber grup görüntülü konuşmaya merhaba. İşte detaylar!

WhatsApp kullanıcıları için yeni özellik yolda!

Sosyal medya devi Facebook'un bünyesinde bulunan WhatsApp bir kez daha yeni özelliği ile gündemde. Zira WhatsApp‘ın iOS kullanıcıları için sunacağı yeni özellik gün yüzüne çıkartıldı.

Daha önce yaptığı sızıntılar ile tanınan WABetaInfo tarafından paylaşılan bilgilere göre, iOS beta 2.18.110.1 sürümü ile birlikte grup görüntülü konuşma özelliği için yeni kullanıcı arayüzü bizlere sunulacak. Paylaşılan görsele baktığımız zaman, grup çağrısı yapacağımız arayüz baştan aşağıya yeniden tasarlanmış durumda. Peki bu yenilik bizlere neler sunacak?

WhatsApp kullanıcıları için yeni özellik yolda!

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WhatsApp iOS gruplarında sağ en üst köşede artık bir arama butonu yer alacak.

Bu arama butonu ile kolay bir şekilde arkadaşlarınız ile grup görüntülü konuşma başlatabileceksiniz. Henüz bu sistemin nasıl çalışacağı konusunda detaylar paylaşılmış değil. Bildiğiniz gibi WhatsApp gruplarında 50 kişinin üzerinde katılımcıya sahip olabiliyorsunuz.

Söz konusu bu yenilik henüz Android kullanıcıları için ne zaman kullanıma sunulacağı hakkında resmi bir açıklama yapılmış değil WhatsApp kanadından. Peki ya siz bu özellik hakkında ne düşünüyorsunuz?

Kaynak: Teknolojioku


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