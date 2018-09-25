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Whatsapp kullanıcılarına büyük şok: Eğer bu telefonlardan birini kullanıyorsanız...

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 25.09.2018 12:02 | Son Güncelleme

Kötü haber sabah saatlerinde gelirken, WhatsApp'ta bir dönem resmen sona eriyor...

Eğer bu telefon modellerinden birini kullanıyorsanız, gelişmeler sizin için üzücü olabilir

Whatsapp kullanıcılarına kötü haber: Bu sabahtan itibaren...

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En çok tercih edilen mesajlaşma uygulamalarından biri olan WhatsApp, milyonlarca kullanıcısını bu haberle üzecek
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Hemen her iPhone'da sorunsuz bir şekilde çalışan Whatsapp aldığı flaş bir kararla bazı iPhone modellerinde artık çalışmayacak!
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Peki bu ne anlama geliyor? Kimler Whatsapp'ı artık kullanamayacak?
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iPhone (ilk jenerasyon)
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iPhone 3G
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iPhone 3G S
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iPhone 4
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iPhone 4S
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Yani iOS 8 sürümü ve altını kullananlar için artık çok geç!
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Whatsapp telefonunuzda kurulu olsa bile artık giriş yapamayacaksınız.
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Bu telefonların iOS 8 üstü bir sürüme güncelleme şansı olmadığı için Whatsapp kullanılması söz konusu olmayacak.
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Bu nedenle kullanıcıların Whatsapp'ı kullanabilmeleri için telefonlarını değiştirmesi gerekecek.
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iOS 11 ve iOS 12 sürümünü kullanan kullanıcılar hayli fazla olsa da, telefonları eski olan veya güncellediğinde telefonlarının yavaşlayacağını düşünenler eski iOS sürümlerini kullanmaya devam ediyor.
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Whatsapp daha önce de eski Android sürümlerinden desteğini çekmişti.
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