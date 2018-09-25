Whatsapp kullanıcılarına büyük şok: Eğer bu telefonlardan birini kullanıyorsanız...

Eğer bu telefon modellerinden birini kullanıyorsanız, gelişmeler sizin için üzücü olabilir

Whatsapp kullanıcılarına kötü haber: Bu sabahtan itibaren...

1 / 14 En çok tercih edilen mesajlaşma uygulamalarından biri olan WhatsApp, milyonlarca kullanıcısını bu haberle üzecek

2 / 14 Hemen her iPhone'da sorunsuz bir şekilde çalışan Whatsapp aldığı flaş bir kararla bazı iPhone modellerinde artık çalışmayacak!

3 / 14 Peki bu ne anlama geliyor? Kimler Whatsapp'ı artık kullanamayacak?

4 / 14 iPhone (ilk jenerasyon)

5 / 14 iPhone 3G

6 / 14 iPhone 3G S

7 / 14 iPhone 4

8 / 14 iPhone 4S

9 / 14 Yani iOS 8 sürümü ve altını kullananlar için artık çok geç!

10 / 14 Whatsapp telefonunuzda kurulu olsa bile artık giriş yapamayacaksınız.

11 / 14 Bu telefonların iOS 8 üstü bir sürüme güncelleme şansı olmadığı için Whatsapp kullanılması söz konusu olmayacak.

12 / 14 Bu nedenle kullanıcıların Whatsapp'ı kullanabilmeleri için telefonlarını değiştirmesi gerekecek.

13 / 14 iOS 11 ve iOS 12 sürümünü kullanan kullanıcılar hayli fazla olsa da, telefonları eski olan veya güncellediğinde telefonlarının yavaşlayacağını düşünenler eski iOS sürümlerini kullanmaya devam ediyor.