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WhatsApp kullanıcılarına kötü haber! Reklam dönemi başlıyor...

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 28.11.2018 11:43 | Son Güncelleme

Dünyanın en popüler mesajlaşma uygulamalarından biri olan WhatsApp'tan milyonlara kullanıcısını üzecek haber geldi. Geri sayım başladı! İşte detaylar...

WhatsApp kullanıcılarına kötü haber! Reklam dönemi başlıyor...

WhatsApp’ta reklam dönemi için geri sayım başladı. Tepki çeken güncelleme ile ilgili yeni sızıntılar gün yüzüne çıktı. Sosyal medya devi Facebook’un bünyesinde bulunan popüler mesajlaşma uygulaması WhatsApp radikal bir değişime gidiyor.

WhatsApp piyasaya ilk çıktığı zamanlarda ücretli bir şekilde kullanıcılara sunuluyordu. Facebook tarafından satın alınan WhatsApp'in, tamamen ücretsiz kalacağı açıklanmıştı. Bu sözü tutmak ve gelir elde etmek için sosyal medya devi kullanıcılarının pek hoşuna gitmeyecek bir karar aldı.

Popüler anlık mesajlaşma uygulaması WhatsApp, çok da uzak olmayan bir tarihte yayınlayacağı güncelleme ile kullanıcılara reklam göstermeye başlayacak.

WhatsApp'tan can sıkan haber!

WAbetainfo tarafından WhatsApp beta kodlarının içinde bulunan yeni bir özelliğe göre Facebook, 450 milyon aktif kullanıcısı olduğu bilinen WhatsApp durum güncellemeleri özelliğinde reklam göstermeye başlayacak.

Şirkete yakın kaynaklara dayandırılan ve yalanlanmayan haberlere göre, reklamlı WhatsApp 2019’un ilk aylarında devreye girecek. Platforma reklam yerleştirmek Facebook'un bünyesinde çalışmaya devam eden WhatsApp kurucuların sert bir şekilde karşı çıktığı bir konuydu.

Facebook ile anlaşmazlık yaşayan kurucular geçtiğimiz dönemde istifalarını sunarak görevlerinden ayrılmıştı. Facebook’taki yaprak dökümü 2017 yılındaki Acton istifası ile başlamış, onun ardından WhatsApp’ın bir diğer kurucusu olan Jan Koum Mayıs ayında gemiyi terk etmişti.

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Anahtar Kelimeler:
Whatsapp reklam teknoloji

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