WhatsApp kullanıcılarının çok seveceği bir özelliği kullanıma sunuyor

Uygulamanın mevcut kullanıcıları arasında dikkate değer bir sayısı bu durumdan dolayı Telegram, Signal gibi uygulamalara kaptırmış durumda. Uygulama yeni özellikleri ile kullanıcılarını elinde tutmaya çalışıyor. Son gelen geliştirmeler de bir nevi kullanıcılarını kaybetmemek adına olduğunu söyleyebiliriz.

Son olarak yanlış Şirket, yanlışlıkla gönderilen durum güncellemesi için Geri Al özelliğini kullanıcılara sunmaya hazırlanıyor. Bunun ile beraber şirket kendi bünyesinde de test işlemlerine başlamış durumda. WhatsApp uygulamasının teste başladığı Geri Al özelliği yanlışlıkla durumları paylaşan kullanıcılar için kısa süreli kurtarıcı olarak geliyor. Aslında tüm bu özellikler ve daha fazlası Telegram uygulamasında mevcut. Hali hazırda Telegram’dan özellik olarak geride kalsa da şirket hem geçmişteki başarılarının ekmeğini yemeye devam ediyor diyebiliriz.

Durum güncelleştirmesini geri almamızı sağlayacak özellik, işlem tamamlandığında kullanıcıları bilgilendiriyor. Kullanıcılar, durum güncellemesi paylaşıldıktan sonra ekranda görünen Geri Al düğmesine basarak yüklenen görüntü doğrudan silinebilecek özellikte olacak. WhatsApp bir süre önce birleştirilebilir arama özelliğini grup sohbetlerine entegre edeceğini açıklamıştı. Bakalım bu yenilikler kullanıcılar tarafından nasıl karşılanacak.

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