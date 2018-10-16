WhatsApp kullanıyorsanız dikkat... 'Mesajı geri al' özelliğinde artık 13 saat 8 dakika 16 saniyeniz var!

WhatsApp'tan 'mesajı geri al' özelliğiyle ilgili flaş bir karar geldi... Geçtiğimiz yıl tanıtılan ” Herkesten Sil ” özelliği ile kullanıcıların attığı bir mesajı hem kendi telefonundan hem de karşı taraftan silmesi mümkün hale getirilmişti. Bugün yaşanılan gelişme ile birlikteyse WhatsApp mesaj silme süresini uzattığı ortaya çıktı.
Ancak, yanlışlıkla attığı mesajı geri çekmek isteyenlerin bu işlemi en geç 1 saat 8 dakika 16 saniye içerisinde gerçekleştirmesi gerekiyordu. Popüler mesajlaşma platformu kullanıcılardan gelen talep sonrasında bu özellikte sessizde değişikliğe gittiği ortaya çıktı.
Uygulamanın iOS için yayınladığı yeni beta sürümünde süreyi 13 saat 8 dakika 16 saniye seviyesine çıkardığı tespit edildi. Henüz mesajlaşma platformunun resmi internet sitesinde bu değişiklik hakkında henüz bir detaya yer verilmiyor. (DHA)
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