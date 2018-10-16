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WhatsApp kullanıyorsanız dikkat... 'Mesajı geri al' özelliğinde artık 13 saat 8 dakika 16 saniyeniz var!

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 16.10.2018 10:44 | Son Güncelleme

WhatsApp kullanan milyonlarca kişiye güzel bir son dakika haberi geldi. WhatsApp yakın zaman kullanıcılarının hizmetine sunduğu mesajı geri al özelliğinin kullanım süresini uzattı. Artık WhatsApp kullanıcıları 1 saat değil 13 saati aşkın bir süre sonra bile gönderdiği bir mesajı rahatlıkla silebilecek.

WhatsApp kullanıyorsanız dikkat... 'Mesajı geri al' özelliğinde artık 13 saat 8 dakika 16 saniyeniz var!

WhatsApp'tan 'mesajı geri al' özelliğiyle ilgili flaş bir karar geldi... Geçtiğimiz yıl tanıtılan ” Herkesten Sil ” özelliği ile kullanıcıların attığı bir mesajı hem kendi telefonundan hem de karşı taraftan silmesi mümkün hale getirilmişti. Bugün yaşanılan gelişme ile birlikteyse WhatsApp mesaj silme süresini uzattığı ortaya çıktı.

Ancak, yanlışlıkla attığı mesajı geri çekmek isteyenlerin bu işlemi en geç 1 saat 8 dakika 16 saniye içerisinde gerçekleştirmesi gerekiyordu. Popüler mesajlaşma platformu kullanıcılardan gelen talep sonrasında bu özellikte sessizde değişikliğe gittiği ortaya çıktı.

Uygulamanın iOS için yayınladığı yeni beta sürümünde süreyi 13 saat 8 dakika 16 saniye seviyesine çıkardığı tespit edildi. Henüz mesajlaşma platformunun resmi internet sitesinde bu değişiklik hakkında henüz bir detaya yer verilmiyor. (DHA)

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
WhatsApp gündemde olmak için her entrikayı çeviriyor. Gerçekten mide bulandırıcı oldu artık. Tamamen milli ve yerli yazılım. Tüm operatörlerde kullanılabilir. Whatsapp taki tüm özellikleri onda da var BİP uygulamasını indirin ve tüm dostlarınıza tavsiye edin. Hep yahudiler kazanmasın TÜRKİYE kazansın
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