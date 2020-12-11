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  4. WhatsApp mağazaya dönüştü: WhatsApp Sepetler özelliğini kullanıma sundu

WhatsApp mağazaya dönüştü: WhatsApp Sepetler özelliğini kullanıma sundu

11.12.2020 10:23 | Son Güncelleme:
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WhatsApp mağazaya dönüştü: WhatsApp Sepetler özelliğini kullanıma sundu

WhatsApp Android ve iOS uygulamasını güncellemeye devam ediyor. Mesajlaşma uygulaması, şimdi de Sepetler özelliğini devreye aldı.

WhatsApp uygulamasına yeni özellikler kazandırıyor. Bu özellikler artık uygulamayı bir mesajlaşma uygulamasından çok, Facebook gibi çok amaçlı bir uygulamaya dönüştürüyor. Şimdi ise WhatsApp daha önce beta sürümlerinden gördüğümüz bir özelliği uygulamasına kazandırdı; Bu özellik Sepetler.

WHATSAPP SEPETLER ÖZELLİĞİ DUYURULDU

WhatsApp Sepetler özelliği ile alışveriş konusunda yeni bir adım attı. WhatsApp'ın alışveriş özelliği daha önce karşımıza çıkmıştı hatırlarsanız. Sepetler özelliği de kullanıcıların tek seferde birden fazla ürünü seçmesine imkan tanıyacak. Yani kullanıcılar, WhatsApp mağazalarındaki ürünleri bir nevi sepetlerine atacak.

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Sepetler özelliği, WhatsApp'ın aktardığına göre alışverişi kolaylaştıracak. WhatsApp'ın geçtiğimiz ay sunduğu ve alışveriş kataloglarının da yer aldığı yenilik ile sepetler özelliği doğrudan bağlantılı.

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