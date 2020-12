WhatsApp mağazaya dönüştü: WhatsApp Sepetler özelliğini kullanıma sundu

WhatsApp uygulamasına yeni özellikler kazandırıyor. Bu özellikler artık uygulamayı bir mesajlaşma uygulamasından çok, Facebook gibi çok amaçlı bir uygulamaya dönüştürüyor. Şimdi ise WhatsApp daha önce beta sürümlerinden gördüğümüz bir özelliği uygulamasına kazandırdı; Bu özellik Sepetler.

WhatsApp Sepetler özelliği ile alışveriş konusunda yeni bir adım attı. WhatsApp'ın alışveriş özelliği daha önce karşımıza çıkmıştı hatırlarsanız. Sepetler özelliği de kullanıcıların tek seferde birden fazla ürünü seçmesine imkan tanıyacak. Yani kullanıcılar, WhatsApp mağazalarındaki ürünleri bir nevi sepetlerine atacak.

Right in time for the holiday season, we’re starting to roll out carts to make shopping on WhatsApp even easier. Just browse a catalog, select the items you want and send the order as one message to the business. Happy shopping! pic.twitter.com/xstn1J1FqU