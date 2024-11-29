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WhatsApp Masaüstü nedir, nasıl indirilir? Bilgisayara WhatsApp uygulaması indirme

Duygun Sarpasan Duygun Sarpasan
19.11.2024 18:52
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Teknolojik cihazlar arasında en sık kullanılanı akıllı cep telefonlarıdır. Mobil cihazlar kolay taşınabilir özelliğe sahip olduğundan her an her yerde yanımızda olabilmektedir. Bu cihazlar üzerinden giriş yapılan birçok farklı uygulama türü mevcuttur. WhatsApp uygulaması da bu uygulamalardan biri olarak karşımıza çıkar. Günümüzde bu uygulama mobil cihazların yanı sıra WhatsApp Masaüstü versiyonu ile bilgisayarlarda da kullanılabilmektedir. Peki, WhatsApp Masaüstü nedir, nasıl indirilir?

WhatsApp Masaüstü nedir, nasıl indirilir? Bilgisayara WhatsApp uygulaması indirme

WhatsApp Messenger uygulaması, dünya çapında en sık tercih edilen iletişim uygulamalarından biri olarak bilinir. İlk çıktığı zamanlarda yalnızca mobil cihazlara özgü olan bu uygulama, zaman içerisinde kendini geliştirerek yeni özellikleri bünyesine eklemiştir. Bu özelliklerden biri de WhatsApp Masaüstü uygulamasıdır. Uygulamayı kullanan kişiler mobil cihazları olmadan da bilgisayarları üzerinden WhatsApp’ı kolayca kullanabilmektedir.

WhatsApp Masaüstü nedir?

WhatsApp uygulaması daha çok mobil cihazlar üzerinden kullanılan bir uygulama olarak karşımıza çıkmaktadır. Ancak bazı kişiler gerek iş gerekse gündelik sohbetler için bilgisayarlarına da bu uygulamayı yüklemektedir. Bilgisayarlara indirilip yüklenebilen ve tıpkı mobil cihazlardaki gibi kolay kullanım fırsatı sunan uygulama, WhatsApp Masaüstü olarak tanımlanmaktadır. Burada bilinmesi gereken önemli bir nokta vardır. Pek çok kullanıcı masaüstü versiyonu ile web versiyonunu birbirine karıştırmaktadır. WhatsApp Web herhangi bir uygulama indirmeye gerek olmadan internet tarayıcısı üzerinden masaüstü versiyonu ise uygulama olarak indirilerek kullanılır.

WhatsApp Masaüstü nasıl indirilir?

Günümüzde milyonlarca kişi hem sohbet etmek hem de haberleşmek için WhatsApp ismiyle bilinen uygulamayı kullanmayı tercih etmektedir. Bu uygulama akıllı cep telefonları üzerinden kullanılabileceği gibi bilgisayarlar üzerinden de kullanılabilmektedir. Bilgisayara WhatsApp uygulaması indirme işlemi mobil cihazlarda olduğu gibi son derece kolay bir işlemdir. WhatsApp Masaüstü uygulaması, internet tarayıcısına gereksinim duyulmadan kullanılabilme özelliğine sahiptir. Bilgisayarlar farklı işletim sistemlerine sahip olduklarından bu uygulamayı indirme işleminde farklı adımlar izlenebilmektedir. Bu bağlamda Windows WhatsApp Masaüstü uygulamasını indirmek isteyenlerin takip etmesi gereken adımlar şöyledir:

  • Windows işletim sistemine sahip bilgisayarlarda “WhatsApp Masaüstü” uygulamasını indirmek için öncelikli olarak “Microsoft App” uygulama mağazasına giriş yapınız.
  • Mağaza içerisinde uygulamayı aratınız ve ardından bilgisayarınıza yüklemek için indirme işlemini başlatınız.
  • İndirme işlemi bittikten sonra karşınıza çıkan yönergeleri izleyerek yüklemeyi tamamlayınız. Bu masaüstü versiyonu yalnızca Windows 10.1 64 bit 1903 ve daha üstü sürümlerde açılabilir.

Mac WhatsApp Masaüstü uygulamasını indirmek isteyenlerin takip etmesi gereken adımlar ise kısaca şu şekildedir:

  • Mac bilgisayar kullanıcıları bu uygulamanın masaüstü versiyonunu indirmek için iki farklı yöntemden faydalanabilir.
  • İlk yöntem WhatsApp’ın resmi web sitesine giriş yapmak ve site üzerinden yükleme işlemini gerçekleştirmektir.
  • İkinci yöntem ise “App Store” uygulama mağazası üzerinden indirmektir. Bu mağazaya giriş yaptığınızda arama çubuğu bölümüne “WhatsApp Masaüstü Mac” dosyası yazınız ve aratınız.
  • Karşınıza dosya çıktığında dosyaya tıklayıp, uygulamayı bilgisayarınıza indiriniz.
  • İndirme işleminden sonra izlenmesi gereken adımları uygulayarak, yükleme işlemini tamamlayabilirsiniz.
  • Mac cihazlarda masaüstü uygulamasının kullanılabilmesi için işletim sisteminin macOS 11 ve daha üstü sürümlere sahip olması önemlidir.
Anahtar Kelimeler:
whatsapp mac windows
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