WhatsApp “Mesaj bekleniyor telefonunuzu kontrol edin” uyarısı nedir, neden alınır ve nasıl düzeltilir? WhatsApp’ta “Mesaj bekleniyor telefonunuzu kontrol edin” sorunu ve çözümü

İnternet aracılığıyla kullanılan birçok farklı sohbet ve mesajlaşma uygulaması vardır. WhatsApp da bu uygulamalardan biri olarak bilinmektedir. Kullanıcılarına iletişim kurma fırsatı sunan bu uygulamada zaman zaman bazı hatalara rastlanılabilmektedir. Pek çok kullanıcı bir başkasına mesaj atarken ya da bir başkasından mesaj alırken “Mesaj bekleniyor telefonunuzu kontrol edin” uyarısı ile karşılaşabilmektedir.

WhatsApp “Mesaj bekleniyor telefonunuzu kontrol edin” uyarısı nedir?

WhatsApp uygulamasını kullanan birçok kişi bazı dönemlerde çeşitli hatalara denk gelebilmektedir. Bu hatalardan biri gönderilen mesajın karşı tarafta gözükmemesi ya da alınan mesaj yerine bir uyarı yazısının çıkmasıdır. Giden ya da gelen mesajların yerine pek çok kullanıcı “Mesaj bekleniyor telefonunuzu kontrol edin” uyarısıyla karşı karşıya kalabilmektedir. Bu uyarı giden mesajın karşı tarafa gitmediği veya gelen mesajın alıcı tarafından alınmadığı anlamını taşıyabilmektedir.

WhatsApp “Mesaj bekleniyor telefonunuzu kontrol edin” uyarısı neden alınır?

WhatsApp uygulaması kullanan kişiler beklemedikleri bir anda uygulamadan gelen bazı uyarılardan dolayı rahatsızlık duyabilmektedir. Bu uyarı bildirimlerinden biri “Mesaj bekleniyor telefonunuzu kontrol edin” uyarısıdır. Bu uyarının alınmasına yol açan nedenler genel olarak şunlardır:

Uygulamaya belirli dönemlerde güncellemeler gelmektedir. Bu güncellemelerin yapılmaması, bu tür uyarıların karşınıza çıkmasına neden olabilir.

WhatsApp uygulamasında hem giden hem de gelen mesajlar alıcı ya da gönderici dışında kimse tarafından okunamamaktadır. Uçtan uça şifreleme olarak da bilinen bu özellik aktif olduğunda bazen mesajların iletilme veya gelme süresinde değişkenlik görülebilir.

Uygulamayı silip yeniden yüklediğinizde güvenlik önlemleri devreye girmektedir. Bu durum bu uyarısının görülmesine yol açabilir.

Cihazınızın hafızasında boşluk kalmadığında da bu tür uyarı bildirimleri alınabilmektedir. Ayrıca internet bağlantısında yaşanan kesintiler de bu uyarının çıkmasına sebebiyet verebilir.

Uygulamanın sunucularından kaynaklı bir problem varsa bu durumda da bu uyarı karşınıza çıkabilir.

WhatsApp “Mesaj bekleniyor telefonunuzu kontrol edin” uyarısı nasıl düzeltilir?

Dünyada kullanımı en sık tercih edilen anlık mesajlaşma uygulamalarından biri WhatsApp uygulamasıdır. Bu uygulamada kişiler anlık olarak birbirlerine mesaj yollayabilmekte veya arama yapabilmektedir. Bazen uygulamayı kullanan kişiler mesaj gönderdiklerinde ya da mesaj geldiğinde “Mesaj bekleniyor telefonunuzu kontrol edin” uyarısı ile karşılaşabilir. WhatsApp’ta “Mesaj bekleniyor telefonunuzu kontrol edin” sorunu ve çözümü için yapılabilecek işlemler genel olarak şöyledir: