HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Teknoloji
  4. WhatsApp mesajları artık web'de aranacak!

WhatsApp mesajları artık web'de aranacak!

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 04.08.2020 09:51 | Son Güncelleme

WhatsApp, iOS ve Android uygulamasını geliştirmeye devam ediyor. WhatsApp'ın bu kez sunduğu yeniliğin adı ise web'de arama (search the web). WhatsApp'ın yeni web'de arama özelliği ile birlikte kullanıcılara doğruluk ve kolaylık sağlanacak. Böylece WhatsApp sizi yalandan koruyacak.

WhatsApp mesajları artık web'de aranacak!

WhatsApp, yalan haberler ile mücadele etmekte oldukça ısrarcı. Geçtiğimiz günlerde bunun için bir mesaj iletilme sayısını sınırlayan ve özel bir iletildi simgesi getiren WhatsApp, şimdi ise yeni önlemlerin hazırlığında. Bu önlemlerin başında ise kullanıcıları doğru haber ile bilgilendirmek var. Tıpkı Twitter'ın 'doğruluk etiketi' gibi kullanıcılarının, sadece gerçeği okumasını isteyen WhatsApp bunun için bir çözüm yolu buldu; Çözümün ismi ise web'de arama.

WHATSAPP TEK TIKLA WEB'DE ARAMA YAPACAK

WhatsApp web'de arama özelliğini kullanıma sunmaya başladı. WhatsApp'ın yeni özelliği ile birlikte mesajların yanına bir büyüteç simgesi eklendi. Bu simgeye tıklandığında ise gelen mesajın içeriği tek bir tık ile web'de aranabiliyor. Böylece iletilen bilginin doğru olup olmadığı anlaşılabiliyor. Örneğin; 5G'nin koronavirüs yaydığına dair bir mesaj aldığınızda, bu mesajı bu büyüteç simgesi sayesinde tek tıkla web'de aratacak ve bu konudaki bilimsel makalelere ve haberlere ulaşabileceksiniz. Yani bir nevi yalandan korunacaksınız.

WhatsApp Web'de arama

WHATSAPP WEB'DE ARAMA ÖZELLİĞİ NE ZAMAN KULLANIMA SUNULACAK?

Web'de arama özelliği, WhatsApp'ın söylediğine göre WhatsApp tarafından hiçbir zaman görülmeyecek. Yani aramalar son derece gizli tutulacak. Yeni özellik bugünden itibaren ise ABD, İngiltere, Brezilya, İrlanda, İspanya, İtalya ve Meksika'da kullanıma sunulmuş durumda. WhatsApp web'de arama özelliğinin yakın bir zamanda ülkemizde ve diğer ülkelerde de kullanıma açılması bekleniyor.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNERBodrum'dan Kilyos'a kaçtıBodrum'dan Kilyos'a kaçtı
Samsung'un yeni kulaklığından 'vay be' dedirten özellik!Samsung'un yeni kulaklığından 'vay be' dedirten özellik!
MSB işçi alımı yapacak! İŞKUR MSB işçi alımı başvurusu nasıl yapılır? (MSB personel alımı)MSB işçi alımı yapacak! İŞKUR MSB işçi alımı başvurusu nasıl yapılır? (MSB personel alımı)
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Olay gönderme: İyi oyuncuymuşsun

Olay gönderme: İyi oyuncuymuşsun

Murat Övüç'ten sahnede Yeşim Salkım'a ağza alınmayacak küfür

Murat Övüç'ten sahnede Yeşim Salkım'a ağza alınmayacak küfür

Alaçatı’da 6 eğlence kulübü kapatıldı!

Alaçatı’da 6 eğlence kulübü kapatıldı!

Muharrem İnce'den 'yeni parti' iddialarıyla ilgili flaş açıklama

Muharrem İnce'den 'yeni parti' iddialarıyla ilgili flaş açıklama

Marmara Denizi'nde panik anları!

Marmara Denizi'nde panik anları!

DSÖ, 'Tüm ülkelerde görmemiz gereken bir sistem' diyerek açıkladı

DSÖ, 'Tüm ülkelerde görmemiz gereken bir sistem' diyerek açıkladı

İlginizi Çekebilir

Samsung'un yeni amirali fiyatıyla da şaşırtacak!

Samsung'un yeni amirali fiyatıyla da şaşırtacak!

Bu teknoloji ile kulaklık taşımanıza gerek kalmayacak!

Bu teknoloji ile kulaklık taşımanıza gerek kalmayacak!

Yerli otomobil TOGG'a dair çarpıcı detaylar!

Yerli otomobil TOGG'a dair çarpıcı detaylar!

Redmi Note 8 Pro için güncelleme yayınlandı

Redmi Note 8 Pro için güncelleme yayınlandı

Skoda'nın yeni 'super' sedanının Türkiye fiyatı açıklandı!

Skoda'nın yeni 'super' sedanının Türkiye fiyatı açıklandı!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Samsung Galaxy Buds Live mikrofona dönüşebilecek!

Samsung'un yeni kulaklığından 'vay be' dedirten özellik!

Xiaomi Redmi K30 Ultra TENAA’da ortaya çıktı

Xiaomi Redmi K30 Ultra TENAA’da ortaya çıktı

Xiaomi yeni bir Redmi modeli daha duyurdu

Xiaomi yeni bir Redmi modeli daha duyurdu

Orta segment Realme V5 5G fiyatı belli oldu

Orta segment Realme V5 5G fiyatı belli oldu

Oppo Watch Avrupa fiyatı ortaya çıktı

Oppo Watch Avrupa fiyatı ortaya çıktı

Facebook müzik videosu yayını ile ne elde edecek?

Facebook müzik videosu yayını ile ne elde edecek?

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.