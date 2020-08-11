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WhatsApp mesajları otomatik silinecek

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 11.08.2020 10:28 | Son Güncelleme

Neredeyse herkesin kullandığı en popüler anlık mesajlaşma servisi WhatsApp, mesajları otomatik silinecek. Şirketin yaptığı bu güncellemenin en önemli nedenlerinden birisi de hiç şüphesiz gizliliği korumak için başlatıldı.

WhatsApp mesajları otomatik silinecek

WABetaInfo’ya göre WhatsApp’ın yeni özelliği son derece basit bir şekilde yapılabiliyor. Yapmanız gereken sadece bununla ilgili seçim yapmak. Gerisini WhatsApp halledecek. 

Süresi dolan mesajlar adı verilen bu özellik ile birlikte; Android platformunda test edilen özellik sayısı artmış oldu. Yani bu özellik ilk olarak Android kullanıcılarına sunulacak. Hemen ardından diğer işletim sistemi platformlarına aktarılacak.

MESAJLAR SÜRE GEÇTİKTEN SONRA KAYBOLACAK

Kullanıcıların uzun zamandır beklediği bu özellik, sonunda tüm kullanıcılara açılıyor. WhatsApp, Signal ve Telegram gibi birçok rakip mesajlaşma servisi ile boy ölçüşmek için zaman zaman böyle stratejiler takip edebiliyor. Sohbetlerdeki mesajları birkaç saniye ile 1 hafta arasında otomatik silebilen kullanıcılar, böylece gizliliklerini korumuş olacak. WABetaInfo’ya göre süresi dolan mesajlar, 1 haftalık sürenin geçmesinden hemen sonra silinebiliyor ve böylece gizlilik büyük ölçüde sağlanıyor.

Şirketin en azından şimdilik amacı bu yönde. Ancak zamanla bunda bazı değişiklikler meydana gelebilir. Uygulamanın şimdilerde test edilen süresi dolan mesajlar özelliği, kısa bir süre içerisinde herkese gelebilir. Ancak bunun için bazı testlerin daha yapılması gerekiyor. Sizce bu yeni özellik gizliliği koruyabilecek mi?

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