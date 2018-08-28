WhatsApp mesajları tehlikede

Sosyal medya devi Facebook'un büyesinde bulunan WhatsApp, Google'ın platform ile ilgili aldığı karar ile gündemde.

WhatsApp'ın yeni özelliği nasıl çalışıyor?

1 / 71 WhatsApp depolama sorunu uzun bir süredir kullanıcıların başını ağrıtıyordu.

2 / 71 Google geçtiğimiz haftalarda bu konu ile ilgili attığı adım ile bu sorunu kökünden çözdü.

3 / 71 Google ile yapılan iş birliği neticesinde artık kullanıcılar herhangi bir limit olmadan tüm WhatsApp verilerini saklamak için Google Drive‘ı sınırsız şekilde kullanabilecekler.

4 / 71 Ancak bu drum bir sorunu da beraberinde getiriyor. WhatsApp, 12 Kasım’dan itibaren Drive’da saklanan mesajlar ve medya dosyaları artık uçtan uca şifrelemenin kullanılamayacağını belirtti.

5 / 71 Bu nedenle Drive’daki yedekleriniz kötü niyetli kişilerin eline geçmesi daha kolay. Zira bu mesajlara uygulanan koruma zırhı bu hamle ile ortadan kaldırılıyor.

6 / 71 iPhone ve iPad sahipleri ise bu değişiklikten etkinlemeyecek. Zira, iOS cihazlarda WhatsApp verileri iCloud’a yedeklendiği için herhangi bir problem bulunmuyor.

7 / 71 Facebook uzun bir süredir çok popüler olan anlık mesajlaşma uygulaması WhatsApp'tan para kazanmanın yollarını arıyordu.

8 / 71 1,5 milyar kullanıcısı olan WhatsApp artık işletmeler için yeni bir maliyet kalemi oldu.

9 / 71 Kargo bilgilendirmesi, randevu hatırlatması, bilet vs gibi bildirimleri gönderen şirketler bu gönderimleri için mesaj başına ödeme yapacak.

10 / 71 WhatsAPP Business API kullanarak bu mesajları gönderen şirketler ödeme yapacak.

11 / 71 Bu API sayesinde şirketler mesajları önceden planlayabilecek ayrıca gönderim istatistiklerini de takip edebilecek.

12 / 71 Başlangıçta b API'ı ücretsiz olarak kullanan işletmeler artık müşterilerine gönderdikleri mesajlar için ödeme yapmaya başladı.

13 / 71 Whatsapp Business kullanıcısı şirketler bulundukları ülkeye göre mesaj başına 0,5 ila 0,9 sent arasında ödeme yapacak.

14 / 71 Henüz Whatsapp beta sürümünde deneme aşamasında olan bu özellik, sohbette gönderilen linkleri analiz ederek sahte yada zararlı sitelere yönlendirme olup olmadığını kontrol ediyor. Eğer link şüpheliyse link kırmızıya dönüyor, kullanıcı yine de linke tıklarsa link açılmadan önce kullanıcıya bir uyarı mesajı gösteriliyor.

15 / 71 Bu özellik şimdilik geliştirme aşamasında olmasına rağmen çıktığında kullanıcılara, gördükleri şüpheli linkleri bildirme imkanı tanıyacak.

16 / 71 Yakın zamanda tekrardan yenilenen uygulama 2.18.171 güncellemesine yükselmiş oldu.

17 / 71 Bu yeni güncelleme ile beraber WAhatsApp ses kaydı özelliğine yeni fonksiyonlar eklendi.

18 / 71 Eski kayıt butonu kullanışsız bir yapıya sahip olduğu için WhatsApp bu bölümünde değişikliğe gitmiş durumda. Başka bir deyişle WhatsApp bu özelliği daha kullanışlı hale getirmek için güncelledi.

19 / 71 Ancak WhatsApp'ın bu yeni söz konusu özellikleri şu an için WhatsApp beta test kullanıcıları için sunulmuş durumda.

20 / 71 iOS uygulamasını kullananlar için bir süredir bulunan bu yeni özelliğin versiyon 2.18.159 güncellemesi ile beraber Android cihaz sahipleri için de gelmesi bekleniyor.

21 / 71 Söz konusu yenilik WhatsApp'ta grup mesajlarını kullanan kişileri yakından ilgilendiriyor. Geçyiğimiz hagtalarda WhatsApp gruplarına, Discord ve Slack uygulamalarındakine oldukça benzer bir özelliği entegre eden platform yine grup sohbetleri için bir süredir neklenen güncellemeyi yayınladı.

22 / 71 Uzun süredir geliştirilmekte olan grup görüntülü görüşme özelliği hem iOS hem de Android'deki WhatsApp test kullanıcılarının hizmetine sunuldu.

23 / 71 Peki WhatsApp'ın test etmeye başladığı bu özellik nasıl çalışıyor? 1- Listenizde bulunan bir kişi ile görüntülü görüşme başlatın 2- Sağ üstteki kişi ekleme ikonuna tıklayın ve bu listeden iki kişiyi daha görüntülü görüşmeye davet edin.

24 / 71 Whatsapp bakın nelerinizi saklıyor? İşte öğrenmenin yolu Bu özelliğin bir diğer güzel yanı ise YouTube videoları izlerken sadece ilgili sohbet penceresinde kalmanız gibi bir şart bulunmaması. Video yerleştirmeleri bir widget gibi çalışıyor ve siz başka konuşmaya geçseniz de video oynatma devam ediyor.

25 / 71 WhatsApp üzerinden gönderilen YouTube videolarının otomatik olarak oynatılması için direkt olarak video linkinin gönderilmiş olması gerekiyor. Ancak Whatsapp'taki tek yenilik bu değil!

26 / 71 Whatsapp'ta 'para'lı dönem bugün resmen kullanıma sunuldu. Peki Whatsapp ile paranın ne ilgisi var dersiniz? İşte Whatsapp'ın uzun süredir üzerinde çalıştığı yeni özelliği...

27 / 71 Whatsapp'ta artık para yollayabileceksiniz. Hindistan'da kullanımına bugün başlanan ve tüm dünyaya yayılması beklenen özellik Whatsapp için gerçekten de bir ilk!

28 / 71 Peki Whatsapp'ta konuştuğunuz kişiye kolayca nasıl para gönderecek ya da ondan para alacaksınız? İşte adım adım para transferi işlemleri...

29 / 71 Yaklaşık 1 yıldır geliştirilen WhatsApp Payments özelliği, sonunda yayına alındı. Özellik, hem Android hem de iOS‘te kullanılabiliyor. Şu an için beta aşamasında olan özelliği kullanmak için hem alıcının hem de göndericinin para gönderme özelliğini açması gerekiyor.

30 / 71 Özelliği aktif ettiğinizde cep telefonu numaranız ile banka hesabınızı eşleştirmiş oluyorsunuz. Öncelikle Ayarlar’dan ‘Ödemeler‘ bölümüne tıklayın.

31 / 71 Gelelim bir sonraki adıma... Kullanım şartlarını kabul edin ve telefon numaranızı doğrulayın.

32 / 71 Listelenen bankalardan kullanmak istediğiniz bankayı seçin ve banka hesabınızı eşleştirin. Para göndermek istediğiniz kişinin sohbet penceresini açın ve ‘Ödeme‘ butonuna tıklayın.

33 / 71 Para göndermek istediğiniz banka hesabınızı ve göndereceğiniz tutarı seçin.Telefonunuza gelen onay kodunu ekrana girin.Onay işleminin ardından para gönderme işleminiz başarıyla tamamlanmış olacak.

34 / 71 Whatsapp'ın gizli kalan müthiş özellikleri Whatsapp'ta birini engellediğinizde ya da sizi biri engellediğinde artık iki taraf da birbirine mesaj atamıyor. Ancak durum aslında hiç de öyle değilmiş! Mesajlar karşı tarafa ulaşabiliyormuş!

35 / 71 Whatsapp'ta biri sizi engellerse buna rağmen karşı tarafa mesaj ulaştırabilirsiniz; ya da siz birini engellediğinizde engellediğiniz kişi size rahatça yazabilir! Bunun için ayrı bir telefon hattına da ihtiyacınız yok! Peki bu nasıl oluyor?

36 / 71 Yapmanız gereken WhatsApp aboneliğini iptal etmek. Yeniden hesap oluşturduğunuzda sizi engelleyen kişinin koyduğu engel kalkmış oluyor.

37 / 71 Whatsapp'ta hesabınızı silmek için yapmanız gereken tek şey ise Whatsapp'ı açıp Ayarlar>Hesap>Hesabımı Sil'i seçmek. Hepsi bu!

38 / 71 Popüler mesajlaşma uygulaması WhatsApp'ta, uzun bir süredir sesli mesaj gönderme özelliğini kullanılabiliyordu. Karşı tarafa sesli mesaj göndermek için mikrofon tuşuna basılı tutmanız gerekiyordu. Özellikle araç kullananlar için bir işkence olan bu olay ortadan kalktı.

39 / 71 Whatsapp'ta ses kaydı yapmak istediğinizde ister bas kaydet yapın; isterseniz de mikrofona basılı tutarak sağdan yukarı doğru kilide doğru kaydırın. Böylece aralıksız ses kaydı yapabiliyorsunuz!

40 / 71 Eğer sürekli konuşmalarınızı takip etmiyorsanız, küçük tik işaretlerinin maviye dönüştüğü anı kaçırabilirsiniz. Ancak gönderdiğiniz mesajı basılı tutarak çıkan "Bilgi" opsiyonunu tıklayarak bir tikin ne zaman maviye dönüştüğünü görebilirsiniz.

41 / 71 Çenesi düşük arkadaş gruplarınızdan sıkıldığınızda, "Grup bilgisi"ni açarak, grup konuşmanızı sekiz saat, bir hafta veya bir yıl boyunca sessizleştirebilirsiniz.

42 / 71 Aynı anda birkaç kişiye yalnızca kendilerine gönderdiğinizi düşünecekleri bir mesaj gönderebilirsiniz. Tek yapmanız gereken "Sohbet" ekranından "toplu mesaj listelerini" tıklayarak, alıcılarınızı seçebilir, ve onlara istediğiniz mesajı gönderebilirsiniz.

43 / 71 Mesajı alan kişi başkalarına da yolladığınızı göremeyeceği için kendisini özel hissedebilir.

44 / 71 "Ayarlar"lardan "Veri Kullanımı"na tıklayarak, "Medyanın otomatik olarak indirilmesi" ayarlarını değiştirebilirsiniz. "Mobil veri kullanırken" düğmesine tıklayarak, verilerin wifi'sız ortamlarda indirilmesi opsiyonunu kapatabilir, ve telefon faturanızı azaltabilirsiniz.

45 / 71 Telefonuzun fotoğraf galerisinde utanç verici resimler olmasını istemiyorsanız WhatsApp'ın otomatik yükleme özelliğini kapatabilirsiniz. Bunun için sohbet ayarlarında "Gelen medyayı kaydet"i kapatarak fotoğrafların ve diğer medyanın otomatik indirme işlemlerini durdurabilirsiniz.

46 / 71 Önemli bir mesajı bulmak için yüzlerce iletiyi geriye doğru kaydırmak çok uzun sürebilir. Ama eğer o mesaja yıldızla işaretlerseniz hem sizin işiniz kolaylaşır, hem de mesajlaştığınız kişinin bundan haberi olmaz.

47 / 71 Bir mesaja yıldız eklemek için tek yapmanız gereken mesajın üstünü basılı tutmak ve çıkan yıldız simgesini seçmek. Daha sonra sohbetin üzerine dokunup "Yıldızlı mesajlar"ı seçerek işaretlediğiniz tüm mesajları görebilirsiniz.

48 / 71 WhatsApp'ı bilgisayardan açarak mesajlaşmanız mümkün. Bilgisayarınızdan Web.whatsapp.com adresine girdikten sonra telefonunuzdaki WhatsApp'inizden alacağınız QR kodu ile sohbetlerinizi bilgisayar ekranına taşıyabilirsiniz.

49 / 71 Eğer daha önce bir grup konuşmasında bulunduysanız, bu konuşmalara verilen isimlerin ne kadar saçma olabileceğini biliyorsunuzdur. Artık grup konuşmalarının isimlerini aklınızda tutmanıza gerek yok. Eski bir grup konuşmasını bulmak için tek yapmanız gereken konuşmanın içinde kimlerin olduğunu hatırlamak.

50 / 71 Herhangi bir konuşmada kişinin isminin üstüne tıklayarak daha önce beraber içinde bulunduğunuz bütün grup konuşmalarını görebilirsiniz.

51 / 71 Whatsapp'ı kullanmayan hemen hemen yok gibi! Peki Whatsapp'ın telefonunuzda olduğu sürece sizin nelerinizi sakladığını, neleri gizlediğini biliyor musunuz? İşte öğrenmenin yolu...

52 / 71 Eğer çok ilginizi çekmeyen bir konu konuşuyorsanız, kendinize cevap vermeniz gerektiğini hatırlatmak için herhangi bir sohbeti "Okunmamış" olarak işaretleyebilirsiniz. Böylece konuşmanın yanında belirecek olan mavi nokta, size cevap vermeniz gerektiğini hatırlatabilir.

53 / 71 vCard diğer adıyla iletişim kartı, tanımadığınız kullanıcılar hakkında fikir sahibi edinmenize yarayacak. Eğer kişiyi tanımıyorsanız, hayır seçeneğine basarak iletişiminizi kesebileceksiniz.

54 / 71 Şu anda yalnızca beta halinde bulunan bu özellik sayesinde bir konuşmayı sohbetler listenizin en üstüne koymanız mümkün. Tek yapmanız gerek sohbete basılı tutarak, ekranda beliren 'pin' opsiyonunu seçmek.

55 / 71 Peki WhatsApp'ta hangi verilerin kayıtlı olduğunu nasıl görebilirsiniz? İşte adım adım yapmanız gerekenler...

56 / 71 Bu arada yeni özellikler de çok yakında geliyor! Gece modu adı verilen özellikle Whatsapp artık daha koyu tonlarda bir uygulama deneyimi sunacak.

57 / 71 Böyle olmasının sebebi, bilinmeyen kişilerden gelen rahatsız edici mesajları önlemek için yapıldığını söyleyebiliriz.

58 / 71 WhatsApp’ın yayınlayacağı mod, bilindik gece modundan biraz farklı olacak. Standart gece moduna sahip uygulama ve cihazlar gece kullanıcıların gözünü alan beyaz renk tonunu tersine çevirerek görsel anlamda iyileştirmeler sunuyor.

59 / 71 2- Beta kaydınızı yaptırdıktan sonra telefonunuza gelecek olan güncelleme ile uygulamayı Beta sürümüne yükseltin.

60 / 71 3- Ayarlar alanından Hesap kısmına girin, karşınıza çıkacak olan ekranda ise 'Request Account Info' (Hesap Bilgisi Talep Et) kısmına tıklayın.

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62 / 71 Bu işlemin arından WhatsApp talebiniz üzerine size kayıt altındaki verilerinizi gösteriyor. (ntv)

63 / 71 Whatsapp bugünden itibaren milyonlarca kullanıcıyı çok yakından ilgilendiren bomba bir özelliği kullanıma sundu. Whatsapp'a girenler artık bakın neyle karşılaşacak?

64 / 71 WhatsApp vCard özelliği, kullanıcıların yeni ve bilinmeyen kişileri hızlı bir şekilde tanımasını sağlıyor. Peki bu ne anlama geliyor?

65 / 71 Yeni gelen güncellemeyle birlikte WhatsApp, veri güvenliğine önem vermeye başladığını görüyoruz. Güncelleme ile birlikte gelen özellik, tanımadığınız bir numara size mesaj attığında aktif oluyor.

66 / 71 Böyle olmasının sebebi, bilinmeyen kişilerden gelen rahatsız edici mesajları önlemek için yapıldığını söyleyebiliriz.

67 / 71 Eğer mesaj atan kişi hakkında önceden vCard’ını aldıysanız, mesaj geldiği zaman, özellik ekranınızda belirecek.

68 / 71 vCard diğer adıyla iletişim kartı, tanımadığınız kullanıcılar hakkında fikir sahibi edinmenize yarayacak. Eğer kişiyi tanımıyorsanız, hayır seçeneğine basarak iletişiminizi kesebileceksiniz.

69 / 71 Whatsapp'ın uzun süredir üzerinde çalıştığı bomba özelliği yurt dışından sonra resmen Türkiye'de de kullanılmaya başlandı! Artık Whatsapp'ta bakın ne yapabileceksiniz?

70 / 71 Whatsapp'ta görüntü paylaşırken artık işiniz daha kolay; izlemesi daha keyifli olacak. Bundan sonra yazışma sırasında paylaştığınız videolar için Whatsapp'ı kapatmak zorunda kalmayacaksınız.