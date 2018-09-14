WhatsApp mesajları ve otel odası görüntüleri yasak aşkı ortaya çıkardı

Bornova'da oturan müteahhit Ç.Ç. 8 yıl önce aynı üniversitede okurken tanıdığı Didem A. ile 5 yıllık birlikteliğin ardından 2015 yılında evlendi. Çiftin evlilikleri devam ederken, Didem A. Manisa'da araç kliması ve parçası üreten özel bir şirketin finans ve muhasebe bölümünde işe başladı. Ç.Ç.'nin açtığı tazminat davası dilekçesinde iddiaya göre, Didem A. evlendikten 1 yıl sonra aynı şirkette Satın Alma Müdürü olarak çalışan ve evli olan K.K. yasak aşk yaşamaya başladı.
"FAZLA MESAİ YAPACAĞIM"
'Fazla mesai yapacağım' gibi çeşitli bahanelerle eşlerine yalan söylediği öne sürülen ikili, farklı zamanlarda çeşitli otellerde buluşup, samimi pozlar çektirdi. K.K. ve Didem A, kısa süre sonra iş değişikliği yaptı ve her ikisi de farklı şirketlerde Satın Alma Müdürü olarak işe başladı.
ARKADAŞLARI YAZIŞMALARI VE GÖRÜNTÜLERİ GÖSTERDİ
Bu süreçte Didem A. çeşitli bahanelerle eşi Ç.Ç. ile tartışmaya başladı ve 2,5 yıldır evli olan çift, 2018 yılı Ocak ayında anlaşmalı olarak boşandı. Ç.Ç. ortak bir arkadaşlarının aracılığı ile, boşandıktan 1,5 ay sonra Didem A.'nın kendisini aldattığını öğrendi. Ç.Ç, eski eşinin evli oldukları dönemde ortak arkadaşlarına attığı WhatsApp yazışmalarını, otel odası ve lobisinde çekilmiş fotoğraflarını görünce şaşkına döndü.
"AYNISINI BEN ONA YAPMIŞ OLSAYDIM..."
Yazışma ve fotoğrafların gönderilme tarihlerinin evli oldukları 2016 yılında olduğunu fark eden iş adamı, haksız fiil ve kişilik haklarına saldırı olduğu iddiası ile eski eşi Didem A.'ya ve K.K.'ye ayrı ayrı 125'er bin lira manevi, 10'ar bin lira da maddi olmak üzere toplam 270 bin lira tazminat davası açtı. Ç.Ç, "Beni aldatan eski eşime karşı yasal yollardan bunun hesabını soracağım. Aynısını ben ona yapmış olsaydım kabul edebilir miydi? Hukuk mücadelem sürecek" diye konuştu.
"HACI BİR BABANIN KIZI OLDUĞUNDAN SANA GÜVENDİM"
Avukat Ergun Bademci, müvekkili Ç.Ç.'nin eski eşi ve evli sevgilisinin İzmir, Çeşme, Manisa, İstanbul ve Bodrum'daki otellerde birlikte kaldıklarını tespit ettiğini söylerken, "Müvekkilim, davalının yüzüne tükürerek, 'Bunu bana nasıl yaptın. Hacı bir baba ve annenin kızı olduğundan dolayı sana güvenerek evlendim' demiş. Eski eşi de, 'Kusura bakma üzgünüm, pişmanım' diyerek evlilik birliği içerisinde aldattığını ikrar etmiştir" dedi. (Yeni Asır)
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