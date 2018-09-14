WhatsApp mesajları ve otel odası görüntüleri yasak aşkı ortaya çıkardı

Bornova'da oturan müteahhit Ç.Ç. 8 yıl önce aynı üniversitede okurken tanıdığı Didem A. ile 5 yıllık birlikteliğin ardından 2015 yılında evlendi. Çiftin evlilikleri devam ederken, Didem A. Manisa'da araç kliması ve parçası üreten özel bir şirketin finans ve muhasebe bölümünde işe başladı. Ç.Ç.'nin açtığı tazminat davası dilekçesinde iddiaya göre, Didem A. evlendikten 1 yıl sonra aynı şirkette Satın Alma Müdürü olarak çalışan ve evli olan K.K. yasak aşk yaşamaya başladı.

"FAZLA MESAİ YAPACAĞIM"



'Fazla mesai yapacağım' gibi çeşitli bahanelerle eşlerine yalan söylediği öne sürülen ikili, farklı zamanlarda çeşitli otellerde buluşup, samimi pozlar çektirdi. K.K. ve Didem A, kısa süre sonra iş değişikliği yaptı ve her ikisi de farklı şirketlerde Satın Alma Müdürü olarak işe başladı.

ARKADAŞLARI YAZIŞMALARI VE GÖRÜNTÜLERİ GÖSTERDİ



Bu süreçte Didem A. çeşitli bahanelerle eşi Ç.Ç. ile tartışmaya başladı ve 2,5 yıldır evli olan çift, 2018 yılı Ocak ayında anlaşmalı olarak boşandı. Ç.Ç. ortak bir arkadaşlarının aracılığı ile, boşandıktan 1,5 ay sonra Didem A.'nın kendisini aldattığını öğrendi. Ç.Ç, eski eşinin evli oldukları dönemde ortak arkadaşlarına attığı WhatsApp yazışmalarını, otel odası ve lobisinde çekilmiş fotoğraflarını görünce şaşkına döndü.