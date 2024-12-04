WhatsApp nasıl güncellenir? WhatsApp güncellemesi nasıl yapılır? iOS ve Android’de WhatsApp güncelleme

İnsanların birbirleri ile gerek sesli gerekse yazışarak iletişime geçtiği uygulamaların başında WhatsApp uygulaması gelmektedir. İlk çıktığı zamanlarda fazla bir özelliğe sahip olmayan bu uygulama zaman içerisinde değişime uğrayarak, çok önemli özellikleri bünyesine katmıştır. İnsanların bu yeni özelliklerden faydalanabilmesi için uygulamaya belirli dönemlerde gelen güncellemeleri yapması gerekir. Bazı zamanlarda güncelleme yapılmadığından uygulama çalışmayabilmektedir.

WhatsApp nasıl güncellenir?

Hem bilgisayarlarda hem tabletlerde hem de mobil cihazlarda uygulama veya programların sağlıklı bir şekilde çalışabilmesi için güncellenmesi önemlidir. Güncelleme işlemi otomatik olarak yapılabildiği gibi, kişi isterse bu işlemi eliyle de yapabilir. WhatsApp uygulamasının devamlı güncel tutulması, yeni gelen özelliklerinden yararlanmanın en pratik yoludur. Bu uygulama ile alakalı bildirimler açıksa, güncelleme geldiğinde cihazınız uyarı vermektedir. Bu durum hem iOS hem de Android işletim sistemine sahip olan tüm cihazlar için geçerlidir. Kullanılan cihaza göre güncelleme işleminde izlenmesi gereken adımlar farklı olabilmektedir.

WhatsApp güncellemesi nasıl yapılır?

WhatsApp güncelleme işlemi son derece kolay bir işlem olarak karşımıza çıkmaktadır. Kullanılan işletim sistemi hangisiyse o işletim sistemi bünyesinde hizmet veren uygulama mağazasını ziyaret etmek yeterlidir. Pek çok kişi “otomatik güncelle” seçeneğini kullanarak, uygulama güncellemelerinin kendiliğinden yapılmasını tercih etmektedir. Ancak bu işlemi manuel olarak yapmayı tercih edenler de mevcuttur. Bu bağlamda iOS WhatsApp güncelleme işlemini yapmak isteyenlerin izlemesi gereken adımlar kısaca şöyledir:

İlk önce iOS ile çalışan cihazınız üzerinden “App Store” kısmına giriş yapınız.

Giriş işlemini gerçekleştirdikten sonra ekranda yer alan “Hesabım” bölümüne tıklayınız ya da profil fotoğrafınızın üzerine basınız.

Bu bölümde bekleyen güncellemeler bulunmaktadır. WhatsApp uygulamasının yanında yazan “Güncelle” kısmına tıklayarak, işlemi tamamlayabilirsiniz.

Android WhatsApp güncelleme işlemini yapmak isteyen kişilerin izlemesi gereken adımlar ise kısaca şu şekildedir: