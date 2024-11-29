WhatsApp nasıl indirilir veya kaldırılır? WhatsApp nasıl yüklenir? iOS ve Android’de WhatsApp indirme, yükleme ve kaldırma

WhatsApp sohbet uygulaması 2009 senesinden bu yana çok sayıda kişi tarafından kullanılmaktadır. Bu uygulama sayesinde insanlar birbirleri ile anlık olarak iletişim kurabilmektedir. Pek çok farklı özelliği ile öne çıkan bu uygulamaya belirli aralıklarda yeni güncellemeler gelmektedir. Bazı kişiler WhatsApp’ı yükle işlemini yaparken birtakım problemlerle karşılaşmaktadır. Bu durum özellikle ilk defa bu uygulamayı kullanmaya başlayanlarda daha sık görülmektedir.

WhatsApp nasıl indirilir?

Bazı kişiler WhatsApp indirme işlemini gerçekleştirirken zorluk yaşayabilmektedir. Bu sohbet uygulaması gerek akıllı cep telefonlarına gerek tabletlere gerekse bilgisayarlara kolay bir şekilde indirilip kullanılabilmektedir. WhatsApp sohbet uygulaması üzerinden insanlar arama yapabilmekte, mesajlaşabilmekte, çeşitli video, fotoğraf, resim gibi içerikleri birbirlerine gönderebilmektedir. Bu uygulama sıklıkla mobil cihazlarda tercih edilmektedir.

WhatsApp indir işlemi Android işletim sistemine sahip akıllı cep telefonlarında farklı, iOS işletim sistemine sahip mobil cihazlarda ise farklı olabilmektedir. İndirme işlemi kullanılan cihazın işletim sistemine göre farklı uygulama mağazası üzerinden yapılmaktadır.

WhatsApp nasıl kaldırılır?

Günümüzde birçok farklı sosyal medya uygulaması vardır. WhatsApp da bu uygulamalardan biri olarak karşımıza çıkmaktadır. Çoğu kişi WhatsApp yükle işlemini yaparak bu uygulamayı mobil cihazlara indirmektedir. Ancak bazı durumlarda kullanıcılar bu uygulamayı cihazlarından kaldırmak isteyebilir. Kaldırma işlemi son derece kolay bir işlemdir. Akıllı cep telefonlarına yüklü olan WhatsApp uygulamasını kaldırmak isteyen kullanıcıların takip etmesi gereken adımlar kısaca şu şekildedir:

İlk önce Android mobil cihazınızdan “Ayarlar” kısmına giriş yapınız.

Sonrasında “Uygulamalar” bölümüne tıklayınız ve bu bölümde WhatsApp uygulamasını bulunuz.

Uygulamayı bulduğunuzda üzerine tıklayınız. Karşınıza yeni bir pencere açılacaktır.

Açılan pencerenin en alt kısmında “WhatsApp aç” ve “Kaldır” seçenekleri bulunmaktadır. Ayrıca “Durmaya Zorla” seçeneği de mevcuttur.

Bu seçenekler arasından “Kaldır” kısmına tıklayarak, uygulamayı cihazdan kaldırabilirsiniz.

iPhone model mobil cihazlarda ise uygulamanın üzerine basılı tuttuğunuzda “Sil” seçeneği çıkacaktır. Bu seçeneğe tıklayarak, cihazdan uygulamayı silebilirsiniz.

iOS ve Android’de WhatsApp indirme, yükleme ve kaldırma

Android ve iOS işletim sistemine sahip cihazlarda WhatsApp uygulamasını yüklemek ve kaldırmak son derece kolaydır. Akıllı cep telefonları üzerinden Android WhatsApp indirme işlemini yapmak isteyen kullanıcıların izlemesi gereken adımlar genel olarak şöyledir:

Android mobil cihazlarına WhatsApp yüklemek isteyenlerin ilk atması gereken adım “Google Play” uygulama mağazasına giriş yapmaktır.

Google Play uygulama mağazasına giriş yaptıktan sonra arama çubuğu olan alana “WhatsApp” yazınız.

Karşınıza WhatsApp uygulaması çıkacaktır. Uygulamanın hemen yanında yer alan “Yükle” butonuna tıklayarak, indirme işlemini başlatabilirsiniz.

iOS WhatsApp indirme işlemini yapmak isteyen kullanıcıların izlemesi gereken adımlar ise şu şekildedir: