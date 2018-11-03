WhatsApp reklam gösterecek!

İnternette hiçbir şey ücretsiz değildir deyimi maalesef ki WhatsApp için de geçerli olmaya başlayacak. Facebook’un bünyesine katılan popüler mesajlaşma platformu WhatsApp, uzun bir süredir reklam göstermiyordu. Ancak gelen bilgilere göre; Facebook, WhatsApp’taki gelir kapısını açmak için kolları sıvamaya hazırlanıyor.
Facebook kendi platformu yanında Messenger da bile reklam göstermesi ile kullanıcıları çileden çıkarıyordu. Şimdi de internetin zehri reklam dönemini WhatsApp’a taşıyacak. WhatsApp ile ilgili son gelişmeleri haberdar eden WABetaInfo, Facebook’un WhatsApp reklam döneminin çok yakında başlayacağını açıkladı.
Bu reklamların henüz nasıl gösterileceği bilinmiyor. Ancak tahminlerimize göre WhatsApp Hikayeler bölümünde reklamlar etkinleştirilecek. Pop-up tarzının olmayacağı bu reklamların, Messenger’da olduğu gibi sohbet arasında da gösterilme ihtimali bulunuyor.
WhatsApp kullanıcılarını çileden çıkartacak olan bu reklamlardan kurtulma gibi bir opsiyon bulunmayacak. Aylık ücret ödeyerek reklam göstermeme opsiyonu, maalesef ki WhatsApp’ın ücretsiz olma politikasından dolayı uygulanmayacak gibi görünüyor.
Peki, WhatsApp’a reklam gösterme özelliği geldiğinde farklı mesajlaşma uygulamalarına yönelmeyi düşünecek misiniz?
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